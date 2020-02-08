Брагар обманув пенсіонерку з собакою: скандал отримав продовження

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар, який раніше порадив пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити за комунальні послуги, обдурив її, не приїхавши на зустріч у село Аджамка, де проживає старенька.
Про це повідомив інформаційний портал "Гречка", зазначивши, що все село чекало в гості нардепа, аби той подивився, як живуть у селі.
У матеріалі йдеться, що громада села зібралась у сільському будинку культури в Аджамці, аби зустрітись із нардепом. Проте він не лише не приїхав, а на дзвінки сільської голови не відповідав.
Брагар не приїхав на зустріч до Аджамки
Гречка
Натомість на зустріч до селян приїхав депутат міськради Кропивницького Олег Краснокутський та громадський активіст, американець Давід Пластер відомий як "президент Борщагівки".
Сільська голова Тетяна Зайченко закликала людей знайти документи, які доведуть, що газопровід розводили до своїх хат за свій кошт. Після цього селяни планують звернутись до парламенту, аби скасувати плату за розподіл газу.
Брагар не приїхав на зустріч до Аджамки
Гречка
Брагар не приїхав на зустріч до Аджамки
Гречка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка телефонувала у студію, продати собаку, якщо він елітної породи, задля оплати комунальних платежів.
Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів щодо "собачого" скандалу у президентській партії.
ЗМІ знайшли бабусю та її собаку, які стали "знаменитими" після історії.
В підсумку Брагарю довелося виправдовуватися, а його колегам із фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.
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Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков жорстко відреагував на скандальні висловлювання нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагаря й зробив попередження іншим парламентарям.
Пенсіонерка Любов Колюча зізналася, що чекає в гості нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагаря, який радив їй продати собаку й оплатити комуналку.
Вона також показала свою дворнягу Шарика.
Сам Брагар прокоментував скандал, який розгорівся довкола його поради щодо продажу собаки. Він заявив, що йому нормально живеться під пристальною увагою ЗМІ.
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