Брагар обманув пенсіонерку з собакою: скандал отримав продовження

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар, який раніше порадив пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити за комунальні послуги, обдурив її, не приїхавши на зустріч у село Аджамка, де проживає старенька.

Про це повідомив інформаційний портал "Гречка", зазначивши, що все село чекало в гості нардепа, аби той подивився, як живуть у селі.

У матеріалі йдеться, що громада села зібралась у сільському будинку культури в Аджамці, аби зустрітись із нардепом. Проте він не лише не приїхав, а на дзвінки сільської голови не відповідав.

Брагар не приїхав на зустріч до Аджамки Гречка

Натомість на зустріч до селян приїхав депутат міськради Кропивницького Олег Краснокутський та громадський активіст, американець Давід Пластер відомий як "президент Борщагівки".

Сільська голова Тетяна Зайченко закликала людей знайти документи, які доведуть, що газопровід розводили до своїх хат за свій кошт. Після цього селяни планують звернутись до парламенту, аби скасувати плату за розподіл газу.

Брагар не приїхав на зустріч до Аджамки Гречка

Брагар не приїхав на зустріч до Аджамки Гречка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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