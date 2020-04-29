Борис Колесніков продовжує надавати підтримку Донеччині в боротьбі з коронавірусом

У кінці березня у Донецькій області був створений оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням і наслідками коронавірусу. Представники великого бізнесу і місцева влада акумулювали зусилля і фінансові можливості, щоб допомогти медичним закладам регіону.

Зокрема, Борис Колесніков об'єднав ресурси Благодійного Фонду, ХК "Донбас", компаній "Конті", "АПК Інвест" та інших активів і взяв під свій патронаж місто Костянтинівку.

У квітні благодійники передали місту тисячі засобів індивідуального захисту для медиків (маски, рукавички, респіратори, реанімаційні костюми), дезінфекторів, антисептиків для шкіри рук і поверхонь, а також необхідне обладнання для лікування пацієнтів з діагнозом "коронавірус" (монітори пацієнтів, кисневі концентратори, інфузомати, пульсоксиметри). У наступному місяці поставки медичних товарів до Костянтинівки продовжаться.

"Надана нами підтримка медикам Донецької області – це лише мала частина того, що можна зробити для них під час нелегкої боротьби зі смертельною недугою. Для підприємців зараз саме час продемонструвати соціальне значення їх бізнесів, допомогти фінансово тим, хто, ризикуючи своїми життями, рятує життя інших", – каже Софія Мудрик, директор Фонду Бориса Колесникова.

Також під час карантину благодійники за участю ХК "Донбас" організували підвезення медичних працівників, які проживають в селах Іванопілля, Новодмитрівка, Ільіновка, Олександро-Калинове, Клебан-Бик, Яблунівка, Степанівка, в профільні установи Костянтинівки.

"У зв'язку з браком фінансування ми звернулися за допомогою до Фонду Бориса Колеснікова і були почуті. Меценати передали нам необхідні кошти для захисту медиків та лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Допомога Фонду виявилася дуже вчасною і відчутною. Тепер наші медпрацівники надійно захищені, оснащені терапевтичне та педіатричне відділення. Від імені всього колективу висловлюю величезну подяку Борису Вікторовичу та його Фонду за те, що в черговий раз підтримав Костянтинівку в нелегкий період", – розповідає Олена Руденко, директор комунального некомерційного підприємства "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівського міської ради".

"Завдяки Фонду у нас з'явилася впевненість у завтрашньому дні і в тому, що ми надамо якісну медичну допомогу більшій кількості хворих. Особлива подяка благодійникам за монітори пацієнтів і кисневі концентратори – їх нам катастрофічно не вистачало. Упевнений, тепер відсоток видужали від коронавируса буде більше, і ці люди незабаром зможуть приступити до трудової діяльності", – додає Євген Ганночка, завідувач терапевтичним відділенням комунального некомерційного підприємства "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівського міської ради".

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова 11 років реалізує освітні, спортивні та соціальні проекти в Донецькому регіоні, мета яких – стимулювати талановиту молодь, надавати підтримку місцевому населенню і популяризувати здоровий спосіб життя.

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