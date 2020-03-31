Українські туристи з Балі, збунтувалися проти тих, які потрапили в обсервацію

Кілька сотень українців все ще перебувають на Балі. Вони прилетіли туди рейсами інших авіаліній і все ще чекають евакуації. Однією з топових тем для обговорення серед них є ситуація з пасажирами рейсу "Доха-Київ", які збунтувалися проти обсервації.

OBOZREVATEL поспілкувався з кількома з них, щоб дізнатися ставлення до події і вияснити, як вчинили би вони.

На думку Михайла, туристи повинні були погодитися на обсервацію відразу, так як під час епідемії потрібно нести відповідальність не тільки за себе, але і за оточуючих.

"Мені боляче і прикро дивитися як поводяться мої співвітчизники. Ті люди які прилетіли в Україну цими рейсами, зобов'язані були погодитися на обсервацію і спокійно, як європейці, проїхати туди, куди їх там розмістили. Після цього можна було б вже просити пройти тест і потім, якщо тест негативний, наполягати на самоізоляції у власних будинках. Вони ставлять під загрозу безліч людей, в тому числі літніх і дітей", – розповів OBOZREVATEL Михайло.

Прилетіли з Балі українці

Ще одна дівчина поділилася з OBOZREVATEL думкою на умовах анонімності. Вона впевнена, що проблема виникла через недостатню комунікацію влади і пасажирів. Однак, ця ситуація не вплинула на її бажання евакуюватися: "Це все ще мій дім", – зазначила дівчина. При цьому додала, що сама на обсервацію погодилася б.

"Розумію всі сторони і ситуацію, з якої багато людей зіткнулися вперше в житті. Я просто не ризикнула летіти – у мене були інші авіалінії, не Катар, тому довелося би купувати додаткові квитки. Не могла ризикувати такою сумою. А на обсервацію була б згодна", – запевнила вона.

Як писав OBOZREVATEL :

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