Українські туристи з Балі, збунтувалися проти тих, які потрапили в обсервацію

Кілька сотень українців все ще перебувають на Балі. Вони прилетіли туди рейсами інших авіаліній і все ще чекають евакуації. Однією з топових тем для обговорення серед них є ситуація з пасажирами рейсу "Доха-Київ", які збунтувалися проти обсервації.
OBOZREVATEL поспілкувався з кількома з них, щоб дізнатися ставлення до події і вияснити, як вчинили би вони.
На думку Михайла, туристи повинні були погодитися на обсервацію відразу, так як під час епідемії потрібно нести відповідальність не тільки за себе, але і за оточуючих.
"Мені боляче і прикро дивитися як поводяться мої співвітчизники. Ті люди які прилетіли в Україну цими рейсами, зобов'язані були погодитися на обсервацію і спокійно, як європейці, проїхати туди, куди їх там розмістили. Після цього можна було б вже просити пройти тест і потім, якщо тест негативний, наполягати на самоізоляції у власних будинках. Вони ставлять під загрозу безліч людей, в тому числі літніх і дітей", – розповів OBOZREVATEL Михайло.
Прилетіли з Балі українці
Ще одна дівчина поділилася з OBOZREVATEL думкою на умовах анонімності. Вона впевнена, що проблема виникла через недостатню комунікацію влади і пасажирів. Однак, ця ситуація не вплинула на її бажання евакуюватися: "Це все ще мій дім", – зазначила дівчина. При цьому додала, що сама на обсервацію погодилася б.
"Розумію всі сторони і ситуацію, з якої багато людей зіткнулися вперше в житті. Я просто не ризикнула летіти – у мене були інші авіалінії, не Катар, тому довелося би купувати додаткові квитки. Не могла ризикувати такою сумою. А на обсервацію була б згодна", – запевнила вона.
Як писав OBOZREVATEL :
В аеропорт "Бориспіль" близько 02:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали відправитися на обсервацію.
Частина пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва. Більшість же прилетіли відмовилися від примусового карантину.
Як розповіла OBOZREVATEL одна з пасажирок, їм погрожували кримінальною відповідальністю.
Готель "Козацький" опечатали, і туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – з кранів тече іржава вода і можна приносити свою їжу.
Після пасажирам пішли на поступки: запропонували безкоштовне проживання в "Пущі Конгрес" і можливість виїхати на обсервацію в рідні області.
Увечері, 30 березня, міністр Володимир Криклій знову приїхав до туристів і повідомив, що обсервация може закінчиться вже до 1 квітня.
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