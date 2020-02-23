Бойовий корабель США зайшов у Чорне море: окупанти Путіна запанікували

У неділю, 23 лютого, американський військовий корабель УРО "Росс" зайшов у Чорне море.

Сили і засоби Чорноморського флоту почали стежити за діями ескадреного міноносця з керованою ракетною зброєю. Про це Інтерфаксу повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.

За даними центру, есмінець зайшов в акваторію моря о 18:30.

Бойовий корабель США зайшов у Чорне море twitter.com/YorukIsik

Есмінець "Росс", оснащений крилатими ракетами "Томагавк" і системою протиракетної оборони "Іджіс", поряд з есмінцями ВМС США "Портер", "Дональд Кук" і "Карні", розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі у Рота. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО "Іджіс" в Польщі та Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Американські есмінці раніше неодноразово заходили в Чорне море. Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських держав в акваторії Чорного моря обмежено 21 цілодобово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корабель Путіна ледь не зіткнувся з есмінцем США. У мережу потрапила схема інциденту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!