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23 лютого • оновлено в 20:13
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Бойовий корабель США зайшов у Чорне море: окупанти Путіна запанікували

8.3т
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У неділю, 23 лютого, американський військовий корабель УРО "Росс" зайшов у Чорне море.

Сили і засоби Чорноморського флоту почали стежити за діями ескадреного міноносця з керованою ракетною зброєю. Про це Інтерфаксу повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.

За даними центру, есмінець зайшов в акваторію моря о 18:30.

Бойовий корабель США зайшов у Чорне море

Бойовий корабель США зайшов у Чорне море

twitter.com/YorukIsik

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Есмінець "Росс", оснащений крилатими ракетами "Томагавк" і системою протиракетної оборони "Іджіс", поряд з есмінцями ВМС США "Портер", "Дональд Кук" і "Карні", розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі у Рота. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО "Іджіс" в Польщі та Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Американські есмінці раніше неодноразово заходили в Чорне море. Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських держав в акваторії Чорного моря обмежено 21 цілодобово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корабель Путіна ледь не зіткнувся з есмінцем США. У мережу потрапила схема інциденту.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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коршун федот
коршун федот
Мокшва обосралась.
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1
Юг Руси
Юг Руси
Сукс,сукс,сукс!!! Ура, товарисчи! ))))))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
оккупанты Путина запаниковали....А оккупанты украины услужливо спустили шаровары и наклонились)
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