Бив у дзвони, коли громили Майдан: з'явилося знакове фото священика з Томосом

У мережі звернули увагу на неймовірні повороти долі, коли побачили Томос в руках священика Івана Сидора, який в 2013 році повідомив киянам про штурм Майдану.

Знімок був зроблений через кілька хвилин після того, як Вселенський патріарх передав цей документ Київському митрополиту.

П'ять років тому, 11 грудня 2013, Іван Сидор всю ніч бив у дзвони, щоб сповістити про штурм "Беркута".

Іван Сидор focus.ua

А ось, 15 грудня 2018 – бив у дзвони святої Софії Київської, сповіщаючи про обрання канонічного предстоятеля Української православної церкви – митрополита Епіфанія.

"Історія зробила ще один карколомний виток. Дивовижна доля у хлопця", – звернула увагу користувачка з ніком Olik Djokich.

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