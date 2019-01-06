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Бив у дзвони, коли громили Майдан: з'явилося знакове фото священика з Томосом

7.2тЧитати матеріал російською

У мережі звернули увагу на неймовірні повороти долі, коли побачили Томос в руках священика Івана Сидора, який в 2013 році повідомив киянам про штурм Майдану.

Знімок був зроблений через кілька хвилин після того, як Вселенський патріарх передав цей документ Київському митрополиту.

П'ять років тому, 11 грудня 2013, Іван Сидор всю ніч бив у дзвони, щоб сповістити про штурм "Беркута".

Іван Сидор

Іван Сидор

focus.ua

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А ось, 15 грудня 2018 бив у дзвони святої Софії Київської, сповіщаючи про обрання канонічного предстоятеля Української православної церкви митрополита Епіфанія.

"Історія зробила ще один карколомний виток. Дивовижна доля у хлопця", звернула увагу користувачка з ніком Olik Djokich.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
Хохложопые и томом продадут. Эти проститутки за бабки и мать родную и веру , всё продадут))
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