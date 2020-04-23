Головна Новини
23 квітня • оновлено в 21:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Більше сотні медиків на Рівненщині заразилися коронавірусом

391
Читати матеріал російською

У Рівненській області коронавірусом COVID-19 заразилися 109 медиків, в тому числі 26 лікарів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Більшість хворих (74) – в Рівненській обласній клінічній лікарні, повідомив у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Коронавірус косить медиків на Рівненщині: кількість заражених перевищила сотню

"Серед хворих в області на COVID-19 – 109 медпрацівників. З них – 74 в Рівненській обласній клінічній лікарні. У тому числі 26 інфікованих – лікарі", – зазначив глава ОДА.

Станом на вечір 23 квітня в області підтверджено 18 нових випадків захворювання. Вік хворих становить від 22 до 73 років. Всього захворіли вже 420 людей, 11 померли, 41 людина видужала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бердичеві Житомирської області медики масово заразилися коронавірусом: за добу захворіло дев'ятеро людей.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Рівне
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Maxал Mахалыч
Maxал Mахалыч
Это мелочи! Вон, на ПаРРаше целыми миллионами заражаются!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала першою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги