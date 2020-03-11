Все время идут сравнения между коронавирусом и гриппом, и куча экспертов говорят, что они некорректны, но даже ВОЗ публикует большой материал в котором описывает сходства и различия между коронавирусом и гриппом. Так можно больше понять, чего бояться, а чего нет. Итак, различия между вирусом гриппа и коронавирусом:

Грипп распространяется на много быстрее, поскольку у гриппа короткий инкубационный период. Дети – один из самых актуальных факторов распространения вируса гриппа. Именно дети заражают взрослых, особенно стариков.

С коронавирусом ситуация совсем другая, дети явно болеют меньше и заражаются от взрослых. Именно они в большинстве случаев причина того, что заболели дети. При коронавирусе чуть больше частота заболеваний. Эти данные основаны исключительно на диагнозах, подтвержденных тест-системами. Но однозначно, что процент тяжелых форм при коронавирусе больше, чем при гриппе.

Очень важная информация о наиболее уязвимых группах. При гриппе, дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями – это наиболее уязвимая группа. При коронавирусе нет данных о том, что дети и беременные являются особо уязвимыми. Ну и набольшее различие в том, что при гриппе у нас есть вакцины и противовирусные препараты. В случае с коронавирусом пока ничего подобного. То есть на сегодня нет препарата с доказанной эффективностью против коронавируса.

Теперь о сходствах. Симптомы тяжелых форм болезни очень похожи и главное сходство – это механизмы передачи. Это контактный путь и воздушно-капельный путь. То есть, защищаясь от гриппа, вы одновременно защищаетесь от коронавируса.

Очень интересная информация приходит от лабораторий и ученых, которая проливает свет на многие вопросы. Вот главное: каждый вирус перед тем, как попасть в клетку, использует там какой-то белок, к которому он прикрепляется. Оказалось, что есть такой белок АСЕ2, который очень тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы, его много в легочной ткани и который также участвует в регуляции артериального давления. Именно он является пропуском для коронавируса в клетку. Оказалось, что именно активность этого белка тесным образом связана с возрастом человека. Чем человек старше, тем выше активность этого белка.

Как оказалось, препараты, которые используются для лечения гипертонической болезни, механизм действий которых также затрагивает работу этого белка, могут влиять на вероятность инфицирования коронавирусом. Это одно из понятных объяснений, почему он протекает тяжелее у пожилых и тех, кто вынужден принимать таблетки от лечения гипертонической болезни. И воздействия на этот белок – один из самых перспективных потенциальных методов лечения.

Но до сих пор непонятно, почему одни люди распространяют вирус массово, а другие нет? Почему заболевший муж, например, не заражает свою жену, с которой он достаточно плотно контактирует. Оказывается, в отношении этого белка есть генетические и расовые различия. Поэтому некоторые народы болеют больше, некоторые меньше.

Дальше. Есть инкубационный период и случаи повторного заражения. По первому все упорно настаивают на 1-14 дней, чаще всего около пяти. Что касается случаев повторного заражения, тут большинство экспертов считает, что повторные заражения – это фокусы тест-систем. Все-таки иммунитет вырабатывается.

Теперь о карантине. Статистика в целом такая: 80% заболевших перенесут болезнь очень легко. 15% потребуют кислорода и тоже выздоровеют. 5% потребуют реальной госпитализации и интенсивной терапии. Что произойдет, если мы не будем вводить никаких карантинных мероприятий? Мы будем продолжать собираться, пользоваться общественным транспортом, ходить в школы и будем делать вид, что в нас заболел один человек и слава Богу. Что произойдет? Вирус придет к нам в дом, заболеет огромное количество людей, у нас потенциально опасные мишени для коронавируса, это пожилые люди (не треть населения, конечно, как в Италии). В одном городе заболеет тысяча человек, это коллапс системы здравоохранения и массовые смерти. Если же заболеет не тысяча, а сто, это тоже коллапс.

А вот если заболеет 20, коллапса не будет. Вот для чего нужен карантин!

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