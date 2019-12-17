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17 грудня • оновлено в 17:23
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"Хотів навести лад!" Батько Зеленського заступився за "рішалу Юзіка"

1.5т
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Батько президента України Володимира Зеленського Олександр Зеленський заявив, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, якого спіймали на можливому "рішалові" з поліцією, просто хотів навести лад у Кривому Розі.

Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв'ю "Стране". Батько глави держави назвав непереконливими плівки з розмовами, які потрапили в мережу.

"Можна я вам скажу, що ви абсолютно нічого не знаєте? Хочете? Абсолютно. Піднімається ось цей бруд", – обурився чоловік.

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Батько Зеленського заступився за "рішалу Юзіка"

Батько Зеленського заступився за "рішалу Юзіка"

"У Кривому Розі, що б ви там не слухали, Юра і ще кілька хлопців хотіли навести лад. Коротше, всі його дії були спрямовані на поліпшення життя в Кривбасі. Без деталей. 100%. Що можна вам сказати? Нічого", – продовжив він.

Також Олександр Семенович бурхливо відреагував на конфуз із паркуванням "Юзіка" на місці пожежі в Одесі.

"Чи вчора цей політолог сказав, що Корявченков біля Одеського коледжу, де була пожежа, не так припаркувався. Що за маячня!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скандал розгорівся через розмову, яку "злив" у свій Telegram-канал виключений зі "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков. "Юзік" на записі щосили намагався "вирішити" вигідні справи.

  • Пізніше глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що аудіозапис розмови з поліцією нардепа Корявченкова потрібно перевірити на справжність.

  • А глава фракції "СН" Давид Арахамія і зовсім не побачив у скандалі жодного криміналу.

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження після оприлюднення запису розмови.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Володимир Зеленський Юрій Корявченков
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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ZP Olena
ZP Olena
Какой папаша,такой и сын
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