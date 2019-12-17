"Хотів навести лад!" Батько Зеленського заступився за "рішалу Юзіка"

Батько президента України Володимира Зеленського Олександр Зеленський заявив, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, якого спіймали на можливому "рішалові" з поліцією, просто хотів навести лад у Кривому Розі.

Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв'ю "Стране". Батько глави держави назвав непереконливими плівки з розмовами, які потрапили в мережу.

"Можна я вам скажу, що ви абсолютно нічого не знаєте? Хочете? Абсолютно. Піднімається ось цей бруд", – обурився чоловік.

Батько Зеленського заступився за "рішалу Юзіка"

"У Кривому Розі, що б ви там не слухали, Юра і ще кілька хлопців хотіли навести лад. Коротше, всі його дії були спрямовані на поліпшення життя в Кривбасі. Без деталей. 100%. Що можна вам сказати? Нічого", – продовжив він.

Також Олександр Семенович бурхливо відреагував на конфуз із паркуванням "Юзіка" на місці пожежі в Одесі.

"Чи вчора цей політолог сказав, що Корявченков біля Одеського коледжу, де була пожежа, не так припаркувався. Що за маячня!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандал розгорівся через розмову, яку "злив" у свій Telegram-канал виключений зі "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков. "Юзік" на записі щосили намагався "вирішити" вигідні справи.

Пізніше глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що аудіозапис розмови з поліцією нардепа Корявченкова потрібно перевірити на справжність.

А глава фракції "СН" Давид Арахамія і зовсім не побачив у скандалі жодного криміналу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження після оприлюднення запису розмови.

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