Батько Зеленського пояснив, за що назвав українців тупою біомасою

Батько президента Володимира Зеленського Олександр після скандального інтерв'ю, в якому назвав українців біомасою, заявив, що вжив це слово не по відношенню до всіх українців.

Як він заявив виданню "Страна", термін "біомаса" був ужитий до тих українців, які нібито за гроші виходять на протести під Верховну Раду.

"Я мав на увазі тільки тих куплених людей, які протестували під Офісом президента напередодні паризької зустрічі. А саме це слово в інтерв'ю я вжив на емоціях, і не хотів нікого образити", – сказав Зеленський.

Олександр Зеленський

Нагадаємо, батько президента різко висловився про українців, які негативно оцінюють старання його сина на посаді глави держави і заявляють про розчарування в ньому. Зокрема, він назвав земляків "тупою біомасою".

До всього іншого, батько президента вважає, що українці, які протестують проти дій глави держави і уряду, повинні показувати своє невдоволення не під Радою, а в зоні ООС на Донбасі.

Також він заявив, що Зеленський пішов в політику для того, щоб поліпшити ситуацію в країні, і не тримається за посаду – готовий покинути її в будь-який момент.

Крім того, чоловік заступився за нардепа від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова, якого спіймали на можливе "рішалово" з поліцією. На переконання батька Зеленського, той просто наводить порядок в Кривому Розі.

Як зізнався Олександр Зеленський, бізнесмен Ігор Коломойський винен грошей студії "Квартал 95".

Раніше OBOZREVATEL показав, як виглядають батьки Володимира Зеленського, а також трохи розповів про те, чому в рідному для нинішнього президента Кривому Розі його досі називають сином того самого Олександра Зеленського.

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