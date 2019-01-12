''Автономізація і федералізація!'' Симоненко на росТБ висунув нахабні претензії до України

Скандальний голова забороненої в Україні КПУ Петро Симоненко нахабно заявив, що Україна нібито повинна закінчити війну на Донбасі, дати йому права широкої автономії, а сама перетворитися на федерацію.
Крім того, він заступився за країну-агресора Росію, висловивши впевненість, що у військовій агресії проти України вона не винна. Неадекватні міркування одіозний комуніст озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Петро Симоненко
Скріншот відео
"Треба не до когось апелювати, а в Києві зрештою вирішувати питання припинення війни! І треба сісти за стіл переговорів зі своїми громадянами, політиками, визначити чітко програму на широку автономізацію Донбасу з усіма проблемами, що випливають, федералізації України і поставити крапку! І не шукати відповіді ні в Москві, ні у Вашингтоні, а в Києві треба своєму народу відповісти, що ви робите!" — висловився зрадник України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 січня заборонена в Україні КПУ на 54 позачерговому з'їзді висунула кандидатом на пост президента держави свого лідера Симоненка.
КПУ хоч і заборонена в Україні, але офіційно продовжує діяльність через судову колізію.
Симоненко часто з'являється в ефірі російського пропагандистського телебачення, докоряючи владі й вигадуючи фейки про Україну.
Він обізвав українців "неповноцінним народом" і закликав до розвалу України.
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