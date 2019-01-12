''Автономізація і федералізація!'' Симоненко на росТБ висунув нахабні претензії до України

Скандальний голова забороненої в Україні КПУ Петро Симоненко нахабно заявив, що Україна нібито повинна закінчити війну на Донбасі, дати йому права широкої автономії, а сама перетворитися на федерацію.

Крім того, він заступився за країну-агресора Росію, висловивши впевненість, що у військовій агресії проти України вона не винна. Неадекватні міркування одіозний комуніст озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Петро Симоненко Скріншот відео

"Треба не до когось апелювати, а в Києві зрештою вирішувати питання припинення війни! І треба сісти за стіл переговорів зі своїми громадянами, політиками, визначити чітко програму на широку автономізацію Донбасу з усіма проблемами, що випливають, федералізації України і поставити крапку! І не шукати відповіді ні в Москві, ні у Вашингтоні, а в Києві треба своєму народу відповісти, що ви робите!" — висловився зрадник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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