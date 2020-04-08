Україна безкоштовно отримає партію противірусного препарату "Фавіпіравір" ("Авіган") від уряду Японії.

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Про це повідомила пресслужба МЗС України. Токійська газета Yomiuri Shimbun раніше писала, що розроблений місцевою компанією "Авіган" ("Фавіпіравір" або "T-705") добре показав себе при дослідженнях як засіб для лікування COVID-19.

Україна отримає ліки від коронавірусу "Авіган" Ілюстрація

Спочатку препарат розроблявся як засіб проти грипу, але під час експериментів, стверджують у Японії, показав "позитивні результати" в лікуванні коронавірусу.

Офіційних рекомендацій ВООЗ до його застосування від COVID-19 поки немає, як і інших ліків, включаючи "Плаквеніл".

Україна безкоштовно получит партію протівірусного препарату фавіпіравір ( "Авіган") від Уряд Японії. @DmytroKuleba : "Ми вдячні 🇯🇵Уряду, что дуже Швидко відгукнулісь на наше прохання про допомогу и 🇺🇦 увійшла до Переліку стран, Які отрімають ЦІ ліки".



➡️ https://t.co/oy8g8K4jMR pic.twitter.com/WzLqEL60fU - MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 8, 2020

Як писав OBOZREVATEL, "Авіган" – синтетичний противірусний препарат, який застосовується при лікуванні грипу, жовтої лихоманки, вірусу Ебола й інших інфекцій. З початком епідемії нового коронавірусу медики стали застосовувати його для лікування пацієнтів із COVID-19. На думку деяких лікарів, ефективність препарату різко падає в разі більш виражених симптомів.

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