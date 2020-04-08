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9 квітня • оновлено в 06:35
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Україна отримає ліки від коронавірусу з Японії

5.2т
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Україна безкоштовно отримає партію противірусного препарату "Фавіпіравір" ("Авіган") від уряду Японії.

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Про це повідомила пресслужба МЗС України. Токійська газета Yomiuri Shimbun раніше писала, що розроблений місцевою компанією "Авіган" ("Фавіпіравір" або "T-705") добре показав себе при дослідженнях як засіб для лікування COVID-19.

Україна отримає ліки від коронавірусу "Авіган"

Україна отримає ліки від коронавірусу "Авіган"

Ілюстрація

Спочатку препарат розроблявся як засіб проти грипу, але під час експериментів, стверджують у Японії, показав "позитивні результати" в лікуванні коронавірусу.

Офіційних рекомендацій ВООЗ до його застосування від COVID-19 поки немає, як і інших ліків, включаючи "Плаквеніл".

Як писав OBOZREVATEL, "Авіган" – синтетичний противірусний препарат, який застосовується при лікуванні грипу, жовтої лихоманки, вірусу Ебола й інших інфекцій. З початком епідемії нового коронавірусу медики стали застосовувати його для лікування пацієнтів із COVID-19. На думку деяких лікарів, ефективність препарату різко падає в разі більш виражених симптомів.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Ліки в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба Міністерство закордонних справ України ліки вірус
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
"Препарат хорошо показал себя при исследовании..." Это все что нужно знать об укроинцах, для японцких "учоных" воны - лабораторные мыши...
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Трындец, уже опыты над людьми ставят. Доскакались...
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Бесплатное лекарство будет продано?
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