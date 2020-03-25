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25 березня • оновлено в 22:21
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Аваков закликав українців повернутися за два дні або залишитися за кордоном

1.3т
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Українцям, які ще перебувають за кордоном, потрібно або повернутися на батьківщину, або залишитися. Через два дні, 27 березня, сполучення літаками та спол поїздами буде зупинено.

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Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив під час спілкування з журналістами 25 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Літаки будуть до нас прибувати до п'ятниці. В ніч з п'ятниці на суботу будь-яке авіасполучення буде зупинено. Як і сполучення поїздами", – сказав міністр.

Аваков зазначив, що подробиці 27 березня оголосить комісія з надзвичайних ситуацій.

При цьому він додав, що конституційні права громадянина України ніхто не відміняв. "Якщо ви перейшли пішки або на своїй машині кордон України і у вас є паспорт громадянина України – вдома вас приймуть завжди", – запевнив голова МВС.

За словами міністра, вже пройшло достатньо часу, щоб повернутися в країну.

"Є два дні. Давайте, повертайтесь, дорогі мої. А після цього (закриття авіасполучення) сидиш ти десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну, посидь там ще, раз ти так вирішив. Тому що пройшло вже два тижні з того моменту, як ми потрапили в таку ситуацію", – зазначив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 27 березня припинять будь-які пасажирські перевезення через кордони у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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