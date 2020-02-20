"Невиправдана оскаженілість": Аваков порівняв Нові Санжари зі Слов'янськом

Під час сутичок на протестах у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих із Китаю українців, одному з поліцейських пробили голову каменем.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" від 20 лютого повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває в Полтавській області. Він уточнив, що коли місцеві жителі закидали автобус з українцями камінням, важкі травми отримали двоє осіб.

Міністр зізнався, що його шокувала поведінка людей. "Те, що я сьогодні побачив, я дуже чесно скажу, мене це просто вразило. У мене цілковите дежавю – востаннє я таке бачив у Слов'янську на наступний день після його звільнення. Коли теж розмовляв із людьми і... ось у мене абсолютно подібне відчуття", – сказав Аваков.

Протести в Нових Санжарах проти людей із Китаю Колаж

Він наголосив, що протестувальникам не вистачає людяності. "Я не знаю, що породило таку невиправдану оскаженілість", – зазначив Аваков, наголосивши, що думати про інцидент потрібно всім: не тільки владі, а й громадянам.

"Так залишати не можна. Щось у нас не так з усвідомленням того, що відбувається", – сказав глава МВС.

Він уточнив, що зловмисники, які влаштували бійки на акції протесту, затримані. Аваков також подякував усім поліцейським і рятувальникам, які працювали в Нових Санжарах.

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал