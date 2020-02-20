"Невиправдана оскаженілість": Аваков порівняв Нові Санжари зі Слов'янськом

Під час сутичок на протестах у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих із Китаю українців, одному з поліцейських пробили голову каменем.
Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" від 20 лютого повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває в Полтавській області. Він уточнив, що коли місцеві жителі закидали автобус з українцями камінням, важкі травми отримали двоє осіб.
Міністр зізнався, що його шокувала поведінка людей. "Те, що я сьогодні побачив, я дуже чесно скажу, мене це просто вразило. У мене цілковите дежавю – востаннє я таке бачив у Слов'янську на наступний день після його звільнення. Коли теж розмовляв із людьми і... ось у мене абсолютно подібне відчуття", – сказав Аваков.
Протести в Нових Санжарах проти людей із Китаю
Колаж
Він наголосив, що протестувальникам не вистачає людяності. "Я не знаю, що породило таку невиправдану оскаженілість", – зазначив Аваков, наголосивши, що думати про інцидент потрібно всім: не тільки владі, а й громадянам.
"Так залишати не можна. Щось у нас не так з усвідомленням того, що відбувається", – сказав глава МВС.
Він уточнив, що зловмисники, які влаштували бійки на акції протесту, затримані. Аваков також подякував усім поліцейським і рятувальникам, які працювали в Нових Санжарах.
Скрін відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові.
Звідти пасажирів відвезли в медцентр "Нові Санжари" на Полтавщині, але там місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.
У підсумку проти протестувальників застосували військову спецтехніку. Силовики почали розчищати проїжджу частину від автомобілів протестувальників, щоб звільнити дорогу.
Лікарям, яких направили в Нові Санжари, видали каски і бронежилети, щоб вони безпечно змогли дістатися до місця, де розмістять евакуйованих.
У свою чергу глава Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що українці, які прибули з Китаю, перебувають в дуже пригніченому психологічному стані через масові протести проти них.
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