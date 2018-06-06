Арктичний холод: в Україні різко зміниться погода

У четвер, 7 червня, в Україні увірветься арктичний холод, хоча опадів не передбачається.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Арктичної погоди не буде, але найближчої ночі +7... +12 градусів - це вже привід побурчати на літо. На півдні буде +10... +15 градусів. Вдень у четвер також повітря буде свіжо: +19... +24 градуси, тільки Закарпаття прогріється до +24... +27 градусів", - уточнила вона.

Дощі в Україні 7 червня не очікуються, лише на Закарпатті можливі "кілька крапель".

"У Києві любителі прохолоди і свіжості можуть починати ритуальні танці радості - вночі +9... +11 градусів, завтра вдень близько +20 градусів, з невеликими коливаннями. Сухо в столиці", - зазначила Діденко.

Надалі, за її словами в Україні потеплішає, ймовірність дощу в Києві очікується тільки 9-10 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень.