Арабатка, помахай Криму: в мережі показали справжні фото з пляжів півострова

У мережі показали нові фото провального туристичного сезону-2019 в окупованому Росією Криму.
Знімки пустельних пляжів з'явилися на сторінці RoksolanaToday&Крим25% в Twitter. На них можна оцінити "наплив" туристів на Бакальській косі, а також в селі Курортному.
"Курортне (від Феодосії 23 км) чистий пляж, галька і пісок, Карадазький заповідник, кінець липня, знову ж", – йдеться у підписі до фото.
"Арабатка. Відпочиваючі з української сторони, помахайте тітці в сторону Криму. Їй капець як сумно самій тут", – підколола блогер.
Несезон в Криму
RoksolanaToday & Крим25%
Несезон в Криму
RoksolanaToday & Крим25%
Несезон в Криму
RoksolanaToday & Крим25%
Несезон в Криму
RoksolanaToday & Крим25%
Несезон в Криму
RoksolanaToday & Крим25%
Несезон в Криму
RoksolanaToday & Крим25%
Арабатка- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 23, 2019
Відпочиваючі з української сторони, помахайте тітці в сторону Криму
Їй капец як сумно самій тут pic.twitter.com/S7IUtUqY7o
Бакальская коса- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 23, 2019
тут теж, напевно, сезон pic.twitter.com/OoHDfd2iBT
Курортне (від Феодосії 23км) чистий пляж, галька і пісок, Карадазький заповідник- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 23, 2019
кінець липня знову ж ... pic.twitter.com/miHNCCYXD2
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму місцеві жителі висміяли російських туристів, які економлять буквально на всьому, приїжджаючи у відпустку.
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