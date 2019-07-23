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Арабатка, помахай Криму: в мережі показали справжні фото з пляжів півострова

10.6т Читати матеріал російською

У мережі показали нові фото провального туристичного сезону-2019 в окупованому Росією Криму.

Знімки пустельних пляжів з'явилися на сторінці RoksolanaToday&Крим25% в Twitter. На них можна оцінити "наплив" туристів на Бакальській косі, а також в селі Курортному.

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"Курортне (від Феодосії 23 км) чистий пляж, галька і пісок, Карадазький заповідник, кінець липня, знову ж", – йдеться у підписі до фото.

"Арабатка. Відпочиваючі з української сторони, помахайте тітці в сторону Криму. Їй капець як сумно самій тут", – підколола блогер.

Несезон в Криму

Несезон в Криму

RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму

Несезон в Криму

RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму

Несезон в Криму

RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму

Несезон в Криму

RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму

Несезон в Криму

RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму

Несезон в Криму

RoksolanaToday & Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму місцеві жителі висміяли російських туристів, які економлять буквально на всьому, приїжджаючи у відпустку.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Хорошо, когда на пляже народу мало, а не как в Одессе, лежбище тюленей.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Я думал свежие, а это всё те же из 72 ЦІПсО
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Горелов Сергей, Я тоже думал, что подвезли новеньких. Но тут все те же пациенты из пригожинской палаты №6, что в Ольгино. И все тот же их бред, который давно никто не читает.
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