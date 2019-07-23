Арабатка, помахай Криму: в мережі показали справжні фото з пляжів півострова

У мережі показали нові фото провального туристичного сезону-2019 в окупованому Росією Криму.

Знімки пустельних пляжів з'явилися на сторінці RoksolanaToday&Крим25% в Twitter. На них можна оцінити "наплив" туристів на Бакальській косі, а також в селі Курортному.

"Курортне (від Феодосії 23 км) чистий пляж, галька і пісок, Карадазький заповідник, кінець липня, знову ж", – йдеться у підписі до фото.

"Арабатка. Відпочиваючі з української сторони, помахайте тітці в сторону Криму. Їй капець як сумно самій тут", – підколола блогер.

Несезон в Криму RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму RoksolanaToday & Крим25%

Несезон в Криму RoksolanaToday & Крим25%

Арабатка

Відпочиваючі з української сторони, помахайте тітці в сторону Криму

Їй капец як сумно самій тут pic.twitter.com/S7IUtUqY7o - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 23, 2019

Бакальская коса

тут теж, напевно, сезон pic.twitter.com/OoHDfd2iBT - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 23, 2019

Курортне (від Феодосії 23км) чистий пляж, галька і пісок, Карадазький заповідник

кінець липня знову ж ... pic.twitter.com/miHNCCYXD2 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму місцеві жителі висміяли російських туристів, які економлять буквально на всьому, приїжджаючи у відпустку.

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