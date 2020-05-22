Останні дослідження не дозволяють стверджувати, що люди, які перехворіли на коронавірус, не можуть заразитися повторно, крім того, антитіла до COVID-19 не виробляються абсолютно у кожного.

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Про це в коментарі виданню "Гордон" повідомив інфекціоніст Євген Кацман, старший лікар інфекційного відділення Першого медичного центру Тель-Авіва (Ізраїль).

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"Ми знаємо, що не у всіх, хто перехворів, виробляється імунітет. І ще не розуміємо, що це означає. Ми ще не знаємо, чи є імунітет у носіїв. Не виключено, що вони можуть заразитися знову", – зазначив він.

Лікар підкреслив, що наявність антитіл не обов'язково визначає імунітет.

"Особа, яка має антитіла, може знову захворіти. І навпаки – в особи може не бути антитіл, а захворіти вона не може. Ми ще багато чого не знаємо. Це дуже хитрий вірус. Час покаже", – сказав він.

Євген Кацман Фото: Перший медичний центр Тель-Авіва / Facebook

Як писав OBOZREVATEL, інфекціоніст Євген Кацман також припустив, що взимку кількість випадків зараження COVID-19 від кожного хворого буде в два рази більшою, ніж влітку.

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