Головна Новини
2 березня • оновлено в 17:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Політичний оглядач Всі статті автора

Зеленський створює аналог Russia Today

5.4т
Читати матеріал російською

В Украине запускают новый государственный телеканал "Дом". И он будет первый год работать на временно оккупированные территории – ОРДЛО и Крым.

Запуск нового вещателя лично одобрил президент Владимир Зеленский. Он лично утверждал финальное название, логотип и план работы телеканала. Сейчас происходит официальная презентация идеи.

Что уже известно о работе госканала? Топ интересных фактов:

  • Неофициально его курирует Офис президента.

Именно там и утверждали план работы медиапродукта, подбирали кадры и готовили сетку вещания.

  • На данный момент официально главным управленцем на телеканале работает Юлия Островская.

Также в новую структуру перейдут журналисты многих информационных и вещательных телеканалов ("Прямой", "ZIK", "112-Украина" и так далее).

Новини
Уволенным чиновникам заплатят миллиарды: как украинцы расплатятся за люстрацию

  • Первое время на телеканале планируется исключительно развлекательный контент.

Там будут транслировать как самые популярные шоу, так и сериалы. Далее уже в сетку вещаний "зайдут" и полноценные выпуски новостей.

Зеленський створює Аналог Russia Today

  • Первые месяцы канал не сможет производить свою телепродукцию.

Но все крупные украинские медиахолдинги решили поделиться контентом с "Домом" бесплатно. Собственные шоу и передачи планируют выпускать уже к концу 2020 года;

  • Языковая квота на телеканале планируется примерно 50/50.

Украинского и русского языкового контента там поровну;

  • На содержание "Дома" в 2020 году из госбюджета выделено 257 миллионов гривен;

Сколько же планируют выделять ежегодно – пока неизвестно.

  • Разработчики телеканала задумываются о том, что вывести его на международную площадку.

Транслировать его не только на временно оккупированные территории, но и все русскоязычные регионы и страны (Израиль, Белорусь и так далее). Этакой аналог российского "Russia Today";

  • И да, на телеканале будут выходить шоу "Квартала 95".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ЗМІ Офіс президента
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
68
19
Смішно
11
Цікаво
10
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Раскина Элла
Раскина Элла
Неужели Украина - это копия России? Каааак?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-анонс видео нового канала
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
"ZIK", "112-Украина" и так далее гібрідна куйня медведчука
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги