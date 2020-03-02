Зеленський створює аналог Russia Today

В Украине запускают новый государственный телеканал "Дом". И он будет первый год работать на временно оккупированные территории – ОРДЛО и Крым.

Запуск нового вещателя лично одобрил президент Владимир Зеленский. Он лично утверждал финальное название, логотип и план работы телеканала. Сейчас происходит официальная презентация идеи.

Что уже известно о работе госканала? Топ интересных фактов:

Неофициально его курирует Офис президента.

Именно там и утверждали план работы медиапродукта, подбирали кадры и готовили сетку вещания.

На данный момент официально главным управленцем на телеканале работает Юлия Островская.

Также в новую структуру перейдут журналисты многих информационных и вещательных телеканалов ("Прямой", "ZIK", "112-Украина" и так далее).

Первое время на телеканале планируется исключительно развлекательный контент.

Там будут транслировать как самые популярные шоу, так и сериалы. Далее уже в сетку вещаний "зайдут" и полноценные выпуски новостей.

Первые месяцы канал не сможет производить свою телепродукцию.

Но все крупные украинские медиахолдинги решили поделиться контентом с "Домом" бесплатно. Собственные шоу и передачи планируют выпускать уже к концу 2020 года;

Языковая квота на телеканале планируется примерно 50/50.

Украинского и русского языкового контента там поровну;

На содержание "Дома" в 2020 году из госбюджета выделено 257 миллионов гривен;

Сколько же планируют выделять ежегодно – пока неизвестно.

Разработчики телеканала задумываются о том, что вывести его на международную площадку.

Транслировать его не только на временно оккупированные территории, но и все русскоязычные регионы и страны (Израиль, Белорусь и так далее). Этакой аналог российского "Russia Today";

И да, на телеканале будут выходить шоу "Квартала 95".

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