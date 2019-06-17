З початку війни в Україні американський актор Джонні Депп знявся у 11 фільмах, створив новий музикальний гурт, одружився та розлучився з новою дівчиною, програв їй у судах 7 мільйонів доларів, та виступив у "Voice Project" з вимогою звільнити українського політв'язня у Росії Олега Сенцова.

З початку війни в Україні український режисер, сценарист і письменник Олег Сенцов отримав від окупаційної влади Криму 20 років колонії суворого режиму, його тримали у підвалах колишнього СБУ у Сімферополі, де катували та душили, а потім відвезли у Лефортово, де зараз знаходяться наші військовополонені моряки.

Влітку 2015 року Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова, та його було відправлено етапом до Якутії, а потім у Ямало-Ненецький округ - у колонію Лабитнанги.

Український режисер досі за ґратами, не дивлячись на те, що весь цивілізований світ неодноразово виступав за його звільнення та понад 1000 інших світових кінодіячів та письменників підписували різні звернення та вимоги звільнити Сенцова та інших українських політв'язнів.

З 14 травня по 6 жовтня 2018 року Сенцов голодував за звільнення українських політв'язнів.

З моменту акції Джонні Деппа "Voice Project" пройшло майже три роки. Сенцов як і раніше у в'язниці - як і інші 64 українські політв'язня та 24 українських військовополонених моряка, а також полонені у в'язницях Донецьку та Луганську.

Просто пам'ятайте про це.

#freeSentsov

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