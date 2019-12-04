"Агент два нулі": київський політексперт оскандалився виступом на росТБ

Київський політичний експерт Олександр Семченко оскандалився появою на телеканалі "Росія-1". Він вирішив освіжити на публіці версію про "референдум "Л/ДНР" за правилами референдуму 1991 року, коли УРСР здобула суверенітет".

Про його виступ перед пропагандистами повідомив український політтехнолог Олексій Голобуцький. Про це, обізвавши його "агентом два нулі", він написав у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, відомий своїми проросійськими поглядами Семченко поділився своєю думкою щодо "відпускати чи ні Донбас" і заявив, що "у "ДНР" було більше підстав для відділення, ніж в України для незалежності 28 років тому".

Олександр Семченко Скриншот

Крім цього, політексперт також порівняв два Акти проголошення державної незалежності – невизнаних терористичних республік у 2014-му й України в 1991 році.

"Беремо Акт проголошення державної незалежності "ДНР" від 7 квітня 2014 року. Там написано, що в результаті загрози, яка нависла над населенням Донбасу і державного перевороту, який відбувся в Україні 22 лютого 2014 року... Й інший документ – Акт проголошення "незалежності" України. З чого він починається: у зв'язку з небезпекою, яка нависла над Україною, зі спробою (увага!) державного перевороту 19 серпня 1991 року, який 21 серпня вже зник, ми проголошуємо незалежність. Тобто, один в один!" – блиснув знаннями Семченко.

Він також висловив переконання, що ці рішення і документи, за багатьма параметрами, були незаконними.

"В Україні правильно кажуть, що референдуми в Донецьку, Луганську та Криму – незаконні з точки зору чинного в 2014 році законодавства України – це абсолютна правда... Але референдум 1 грудня 1991 року з точки зору чинного на той момент законодавства Радянського союзу й УРСР абсолютно незаконний", – із упевненістю заявив Семченко.

Політексперт також навів задля прикладу ще один референдум – від 17 березня 1991-го, "де 70 відсотків сказали: ми хочемо жити в СРСР".

"Згідно із законом не можна було проводити референдум раніше, ніж через 10 років. Не можна проводити і раніше, ніж через 6 місяців після проголошення. Його проголосили 24 серпня, а провели вже 1 грудня, там немає 6 місяців, не можна було проводити агітацію – ні за, ні проти", – підсумував він свої пропагандистські аргументи.

Крім цього, підкреслив Голобуцький, цей "агент два нулі" також не забув посміятися з подій в Іловайську, Дебальцевому та Ізвариному.

"І це в контексті очікуваної зустрічі 9 грудня у "нормандському форматі". Цікавий варіант: дійсно, тобто Зеленського спробують підважити погрозами втрати легітимності суверенітету України, оскільки "він був небезпечним"? І пов'язати їжака з вужем: "якщо ви визнаєте легітимність свого референдуму – то визнайте і легітимність "Л/ДНР". Не сказати, щоб хід вражав оригінальністю. Але нахабство дійсно вражає", – розкритикував він киянина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат від "Слуга народу" Євген Шевченко виступив в ефірі російського пропагандистського телеканалу і заявив, що протести, які відбулися в Києві 14 жовтня, організували націоналісти на замовлення.

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