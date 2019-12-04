Адвокатка Небесної Сотні припинила голодування

Адвокатка родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська припинила своє голодування.

Про це юристка повідомила у Facebook, зазначивши, що продовжить вести справи Майдану.

"Зупиняємо голодування, але не контроль виконання владою плану дій щодо відновлення слідства у справах Майдану, і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства – зникає пріоритет для влади, і починається колапс", – йдеться в дописі.

Закревська наголосила, що тепер необхідно вимагати підписання ухваленого закону про перезавантаження ДБР президентом, а також указу про затвердження нової структури ДБР зі створеним новим управлінням у справах Майдану і призначенням в.о. Бюро.

Євгенія Закревська 5 канал

"Затвердження штатного розкладу нового управління у справах Майдану. Його чисельність має бути саме 100 осіб, на які збільшили ухваленим законом штат ДБР. Збільшили саме для розслідування справ Майдану", – зазначила адвокатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокатка родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через зупинку розслідувань справ Майдану.

Пізніше до голодування Закревської приєдналася волонтерка, парамедикиня батальйону "Госпітальєрів" Олена Герасим'юк.

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