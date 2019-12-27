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27 грудня • оновлено в 15:56
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/ Суспільство

70 поїздів проти двох: у мережі згадали Крим до окупації

1.3т
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Жителі Криму бурхливо відреагували на відкриття Росією руху поїздів по незаконно побудованому Керченському мосту до анексованого нею півострова.

Вони розкритикували таке "досягнення Путіна", зазначивши, що до окупації в Криму була набагато краща ситуація із залізничним сполученням. На це звернули увагу в спільноті INжір у соцмережі Facebook.

"З Кримського півострова, після п'ятирічної перерви, почали ходити пасажирські поїзди. Ця подія супроводжувалася великою кількістю хвалебних висловлювань від російських політиків і ЗМІ. Деякі російські політики заявили, що ця подія була мрією всіх кримчан і запуск залізничного сполучення з РФ поліпшить життя жителям півострова", – йдеться в повідомленні.

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До окупації з Криму до міст Росії курсувало майже 70 поїздів

До окупації з Криму до міст Росії курсувало майже 70 поїздів

utro.ru

Там також вказали на актуальний розклад відправлення поїздів, і той, що був до анексії. Зокрема, до 2014 року з Криму до різних міст Росії курсувало 20 поїздів щодня або у певні дні тижня, а також ще 49 додаткових під час літнього періоду. Тоді як Росія запустила тільки два, піднісши подію мало не до "відкриття століття".

У зв'язку з цим, "абстрагуючись від політики й ідеології", автори допису попросили кримчан розповісти, чи дійсно нинішній розклад поїздів із Криму для них кращий і зручніший, ніж той, який був до окупації півострова?

У коментарях користувачі мережі тільки посміялися над запитанням. Відреагував на це і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Все має оцінюватися у порівнянні", – підкреслив він.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

INжір

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

INжір

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

INжір

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

INжір

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Автор
Діна Баронова
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст потяг
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Свинопасы специально из себя баранов делают?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Два поезда на материковую Россию лучше чем 70 на материковую Украину.
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Oleg Petrov
Oleg Petrov
Первых космонавтов знал весь мир и встречали их как героев. Сейчас мало кто сможет назвать фамилии космонавтов на МКС и сколько их там на данный момент. Вот также и первые поезда встречали со слезами на глазах от восторга, что не смотря ни на что, построили мост и открыли по нему движения. Со временем это станет обыденным делом и количество поездов будет не меньше чем при СССР. Плюс добавятся пригородные между Краснодарским краем и Крымом
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