70 поїздів проти двох: у мережі згадали Крим до окупації

Жителі Криму бурхливо відреагували на відкриття Росією руху поїздів по незаконно побудованому Керченському мосту до анексованого нею півострова.

Вони розкритикували таке "досягнення Путіна", зазначивши, що до окупації в Криму була набагато краща ситуація із залізничним сполученням. На це звернули увагу в спільноті INжір у соцмережі Facebook.

"З Кримського півострова, після п'ятирічної перерви, почали ходити пасажирські поїзди. Ця подія супроводжувалася великою кількістю хвалебних висловлювань від російських політиків і ЗМІ. Деякі російські політики заявили, що ця подія була мрією всіх кримчан і запуск залізничного сполучення з РФ поліпшить життя жителям півострова", – йдеться в повідомленні.

До окупації з Криму до міст Росії курсувало майже 70 поїздів utro.ru

Там також вказали на актуальний розклад відправлення поїздів, і той, що був до анексії. Зокрема, до 2014 року з Криму до різних міст Росії курсувало 20 поїздів щодня або у певні дні тижня, а також ще 49 додаткових під час літнього періоду. Тоді як Росія запустила тільки два, піднісши подію мало не до "відкриття століття".

У зв'язку з цим, "абстрагуючись від політики й ідеології", автори допису попросили кримчан розповісти, чи дійсно нинішній розклад поїздів із Криму для них кращий і зручніший, ніж той, який був до окупації півострова?

У коментарях користувачі мережі тільки посміялися над запитанням. Відреагував на це і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Все має оцінюватися у порівнянні", – підкреслив він.

Скриншот коментарів INжір

Скриншот коментарів INжір

Скриншот коментарів INжір

Скриншот коментарів INжір

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