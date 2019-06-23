Я можу пояснити, чому мене не цікавить думка людей, які не вірять у майбутнє України - не України "какая разница", а України з українською мовною, культурною та історичною самоідентифікацією.

Я можу пояснити, чому мене не цікавить думка людей, які сумніваються у майбутньому Української помісної церкви.

Я можу пояснити, чому мене не цікавить думка людей, які не розуміють майбутнього українського суспільства - толерантного, що аплодує парадам рівності і акцептує партнерства людей однієї статі.

Ось саме тому. Тому що я говорю про майбутнє, а ці люди - про минуле.

А минулому не дано перемогти майбутнє, як би воно не намагалося.

Минуле вмирає. Фізіологічно вмирає разом з носіями його цінностей.

А мене не цікавить те, що вмирає.

Мене цікавить те, що народжується.

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