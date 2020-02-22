День захисника вітчизни навіть в Росії давно перетворився в тему для жартів. Зараз 23 лютого – це привід чоловікам випити і прийняти в подарунок чергову пару шкарпеток.

OBOZREVATEL зібрав кращі приклади того, як знущаються над "днем окупанта" на батьківщині свята.

23 лютого – вже не свято

У Росії все рідше щиро святкують 23 лютого. Головна причина полягає в тому, що служба в армії РФ вже давно перестала бути приводом пишатися, а слово "солдат" для більшості росіян асоціюється з секс-скандалами, дідівщиною і злочинами.

Все більше і більше жителів Росії визнають факт вторгнення військ РФ на Донбас і участі в анексії Криму. І це теж не додає Дню захисника престижу.

В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

Крім того, навіть у затятих проросійських патріотів сумніви викликає дата свята. Спочатку радянська і російська пропаганда пояснювала, що 23 лютого було вибрано через перемогу більшовицьких загонів над німецькою армією під Псковом.

Але насправді 23 лютого Червона армія ганебно капітулювала перед Німеччиною - фронт було розгромлено, більшовики в паніці тікали і масово дезертирували. Зрештою Москва була вимушена прийняти ультиматум німецького командування і укласти мир на невигідних для себе умовах.

В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

Подарунки на 23 лютого

Ще однією важливою причиною, через яку День захисника вітчизни в Росії перетворився на фарс, є традиційні "подарунки на 23 лютого". Маркетологи йдуть на всілякі хитрощі, створюючи нестандартні, цікаві дрібнички в якості подарунків в цей день, але марно.

Більшість жінок в Росії звикли "відбрехуватися" на 23 лютого шкарпетками і піною для гоління. Ці дві речі вже давно стали інтернет-мемом, остаточно вбиваючи для росіян свято 23 лютого.

В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

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В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

В Інтернеті висміяли 23 лютого

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли і чому в Україні припинили святкувати російський День захисника вітчизни.

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