Никто не удивляется, как легко совсем маленькие дети очень быстро учатся говорить. Они не изучают специально словарный запас, не запоминают его, как и правила склонения или спряжения, не учат в свои 2–3–4 года числа, падежи, времена и всё прочее, но говорят правильно — ну или почти правильно: в меру грамотности окружающих их людей, в первую очередь, конечно, родителей. Когда при этом говорят: "Ну и что, они же слышат речь вокруг себя, вот и учатся!" — хочется ответить: А вот вы такие умные, так умно рассуждающие,— съездили бы в Китай, послушали бы пару лет, ничего специально не изучая, китайскую речь — и что бы вы запомнили и выучили, чему бы — причем в своем, таком умном, возрасте, а не ребенком-несмышленышем,— научились??!!!

Материалистически это не объясняется, тут можно говорить лишь о доступной детям ауре языка и о том, что это — от Бога, а атеисты, точнее — самые начитанные из этой тупой породы, что-то прощебечут о ноосфере.

Итак, язык — это от Всевышнего, это Дар Божий.

Как же тогда назвать тех, кто над ним издевается — то ли умышленно по безрассудству ("пАдонки"/"Олбанцы") от дури, то ли в силу элементарной неграмотности... Ведь они портят эту самую ауру, воздух, в котором живут, которым дышат, хранилище языка для будущих поколений.

Полиязычная аура наполнена несколькими языками, но не их смесью,— так же, как эфир полон волн разных радиостанций, но ни на одной из этих волн нет радиосмеси.

"Я не встигла" — это по-украински, "я не успела" — это по-русски, а "я не вспіла" — это варварский безграмотный суржик, никакой не диалект, а тупое уродство.

Как и "неділя" в значении "неделя" (вместо "тиждень"), а не в значении "воскресенье".

Как и "звичайно" в значении "конечно" (вместо "звісно") или в значении "обычно" (вместо "зазвичай"), как и "займатися" в значении "заниматься", как и "бути правим" вместо "мати рацію", как и "тільки що" вместо "щойно" и т. д., и т. п.

Увы, в советское время русско-русских словарей (вместо русско-украинских) не было, к примеру, ни слова "мапа", ни слова "гелікоптер", ни слова "порічка" — украинские слова часто просто заменялись русскими или русскоподобными.

Не было и звательного падежа (кличного відмінку),

не говорили "навчитись мови" (а только "мові"),

не говорили "розмовляти українською" (а только "по-українськи"),

не говорили "за таких умов" (а только "при таких умовах"),

не говорили и "дійшов висновку" — без предлога.

Не говорили "щосереди" или хотя бы "кожної середи", а тупо — "кожну середу".

Это был не украинский, а калька с русского ("откалькулированный" "старший брат"), то есть снова испорченный воздух: вместо двуязычия — полуязычие (так и хочется сказать "язычничество", но оно тут ни при чем).

Не было даже полного комплекта всех украинских букв: алфавит был неполный.

Именно в связи с забытой было буквой, которая сейчас возрождена, я и составил "запоминалку", в русском переводе звучащую так:

"За насилие — за решетку, за решеткой — грунт, на грунте — крыльцо, на крыльце — ворона, у вороны — пуговица, на пуговице — крыжовник".

В украинском переводе появляются 7 самых употребительных слов, в которых есть эта самая буква, но не буду лишать радости самостоятельного перевода, заодно и запомнится тогда лучше.

Это по типу "каждый охотник желает знать, где сидит фазан" — чтобы через первые буквы запомнить последовательность цветов радуги: красный, оранжевый, и далее до фиолетового.

У "старшего брата" запоминалок много: например, "Одеть НАдежду, НАдеть Одежду" — чтоб не путать употребление похожих слов.

Или:

"Хоть и всё я понялА,

бровью я не повела".

Добавил бы, кстати, и от себя:

"Нужно всем иметь в виду:

Я не ложу, а кладу!";

снова об ударении:

"Это каждый знает с детства:

не “средствА”, а только “срЕдства”"

(увы, на самом деле — знает не каждый, вот и портят опять воздух и ауру);

"А еще всем нужно знать,

Что не “нАчать”, а “начАть”".

Украинский нуждается в аналогичной заботе.

Люди не должны уподобляться автопереводчику с его перлами вроде "шлюб в виробництві" (брак в производстве) или "торговельна крапка" (торговая точка).

От неправильного языка происходят неправильные события, уродства языковые оборачиваются уродствами историческими, безграмотное языковое надругательство портит народ, его допускающий: нация, породившая "пАдонков" (какое верное самоназвание!),— тому пример, а нам урок: не уподобляться!!!

Или говори нормально и грамотно, или не говори вообще, а используй иностранный, это не мусор в эфире, а просто "не та" волна.

Выучу (надеюсь, очень скоро) украинский язык так, что буду на нем говорить и писать абсолютно без ошибок, не теряя при этом ни куража, ни эпатажа, не тратя времени на мысленный перевод, не заменяя правильные слова "теми, что знаю" — і тоді розмовлятиму українською, но "промежуточный" суржик использовать не буду, это испорченный воздух.

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