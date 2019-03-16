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Заміна Зеленському? ''95 Квартал'' оголосив про несподіване рішення

5.1тЧитати матеріал російською

Студія "95 Квартал" поповнила акторський склад учасником гумористичного шоу "Ліга сміху", яким став Володимир Мартинець.

Гуморист є капітаном команди "Стадіон Діброва" і за підсумками минулого сезону був визнаний кращим актором.

У суботу, 16 березня, Мартинець взяв участь в новому випуску "Вечірнього кварталу". "Зустрічайте нового жителя "Кварталу", — оголосили його актори студії.

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Поки невідомо, чи стане Мартинець актором "95 Кварталу" на постійній основі, або ж буде брати участь лише в окремих випусках. Його участь може бути пов'язана з лідером студії і кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським.

Володимир Мартинець

Володимир Мартинець

скріншот з відео

Заміна Зеленському? ''95 Квартал'' оголосив про несподіване рішення
Заміна Зеленському? ''95 Квартал'' оголосив про несподіване рішення

Сам Зеленський також взяв участь в новому випуску "Вечірнього кварталу", але лише в деяких номерах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, рейтинг Зеленського продовжує зростати. За нього готові проголосувати 32,9% українців. Це більше, ніж у Порошенка і Тимошенко разом, за яких готові віддати голоси 17,5% і 15,1% громадян відповідно.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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