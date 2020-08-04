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У російської співачки Ріти Дакоти з третьої спроби знайшли коронавірус

Ірина Кулініч
Ірина Кулініч
Шоу
1,2 т.
Ріта Дакота захворіла на коронавірус

Ріта Дакота захворіла на коронавірус. Instagram Ріти Дакоти

Російська співачка Ріта Дакота заявила про позитивний результат третього тесту на коронавірус.

Зізнання артистка зробила в соцмережі Instagram, опублікувавши медичну документацію (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Ну що, прийшли, нарешті, наші аналізи. У мене підтвердився COVID, з третього (!) разу, панове! Нагадаю, що ні кров, ні КТ не показали корони, і тільки моя чуйка змусила мене весь цей час сидіти вдома! А уявляєте, якби я забила і не заморочувалася з третім аналізом. Скількох би людей я могла перезаражати! Волосся дибки", – написала Дакота.

Ріта Дакота захворіла на коронавірус

Ріта Дакота захворіла на коронавірус Instagram Ріти Дакоти

За словами співачки, її самопочуття задовільне, однак виконавиця не відчуває запахів і в неї ламає все тіло.

"В іншому нормально. У решти членів сім'ї (Фед, Алла, Мія) результат негативний. Але і вони сидять вдома", – додала артистка.

У російської співачки Ріти Дакоти з третьої спроби знайшли коронавірус

У російської співачки Ріти Дакоти з третьої спроби знайшли коронавірус

У російської співачки Ріти Дакоти з третьої спроби знайшли коронавірус

У російської співачки Ріти Дакоти з третьої спроби знайшли коронавірус

Ріта Дакота захворіла на коронавірус

Ріта Дакота захворіла на коронавірус Instagram Ріти Дакоти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірус підтвердився у російської ведучої Насті Івлєєвої і її чоловіка, співака Елджея.

РосіяРита Дакота
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