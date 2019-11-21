"Перші ластівки": Україну підірвав відвертий серіал про проблемних підлітків. Відео

В Україні на "Новому каналі" стартував унікальний проект – серіал про проблеми підлітків "Перші ластівки". Прем'єра відбулася 19 листопада, але вже встигла наробити шуму в мережі.

Так, дві перші серії на даний момент подивилися в YouTube 1 142 530 осіб. Станом на ранок 21 листопада запит "Перші ластівки" очолив Google-тренди для українського сегменту (+20 тис.). (Щоб подивитися онлайн, доскрольте до кінця сторінки).

Стрічка про життя 11-класників налічуватиме 8 серій (перші чотири вже вийшли). У цих епізодах глядачів чекає розкриття всіх проблем сучасних дітей – буллінг, одностатева любов, суїциди, а також наркотична залежність.

"Перші ластівки"

У чому особливість і звідки резонанс

Примітно, що творці серіалу додали в титри номер гарячої лінії "Ла Страда-Україна", куди можуть звернутися підлітки, які відчувають різного роду проблеми.

У перший же день демонстрації серій на YouTube-каналі "Нового" експерти "Ла Страда-Україна" прийняли десятки дзвінків від тінейджерів.

"Це була дуже важка ніч, але ми її витримали і є ще багато сил, щоб надавати підтримку підліткам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. За цю ніч ми отримали більше 200 звернень від підлітків і більше 50 звернень від батьків і рідних підлітків", – написала на своїй сторінці в Facebook директор департаменту Національних "гарячих ліній" і соціальної допомоги в ГО "Ла Страда-Україна" Олена Кривуляк.

"Перші ластівки"

Дата виходу серій "Перші ластівки" на "Новому каналі":

1 серія – 19 листопада 2019 року о 22:00

2 серія – 19 листопада 2019 року о 23:00

3 серія – 20 листопада 2019 року о 22:00

4 серія – 20 листопада 2019 року о 23:00

5 серія – 21 листопада 2019 року о 22:00

6 серія – 21 листопада 2019 року о 23:00

7 серія – 22 листопада 2019 року о 21:40

8 серія – 22 листопада 2019 року о 22:40.

Дивитися "Перші ластівки" 1 серію онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був складений топ-7 найкращих найкращих серіалів для підлітків та їхніх батьків.

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