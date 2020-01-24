З'їздили до Криму – можна і в Київ? Кому з зірок-кримнашистів відкрили дорогу до України

СБУ пояснила приїзд в Україну шведського співака Dr. Alban, що відвідав окупований Крим, тим, що перевіряються лише громадяни Росії.

Крім того, там відзначили, що прийняття заходів у випадку порушення правил перетину кордону України належить до компетенції Державної прикордонної служби. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, хто ще з іноземних зірок відвідував окупований Крим і хто з них підтримує політику Росії щодо України. І, судячи з заяви СБУ, тепер може спокійно потрапити на територію України.

Жерар Депардьє

фото: "Мир 24"

До 2014 року популярний французький актор Жерар Депардьє полюбляв бувати в Україні. Він навіть планував відкрити ресторан у Києві і знявся в декількох рекламних роликах на українському телебаченні, де говорив українською мовою. Депардьє був у прекрасних стосунках з президентами Леонідом Кучмою і Віктором Ющенком, а після Помаранчевої революції приїхав до України, щоб привітати останнього. Разом з Ющенком і Міхеїлом Саакашвілі Депардьє якось зустрів Різдво в українських Карпатах і зізнався, що вважає українського президента і його дружину своїми друзями.

Після 2014 року Депардьє заявив, що Україна є частиною Росії: "Я люблю Росію і Україну, яка є її частиною". У травні 2015 року на кінофестивалі в Каннах Депардьє в мікрофон сказав: "Слава Україні!" – у відповідь журналістці на питання, чи змінив він своє ставлення до президента Росії Володимира Путіна і Росії через події на Донбасі. Актор сказав, що симпатизує українцям, обожнює Україну і Крим, куди неодноразово їздив. Відповідаючи на

питання російських журналістів, Депардьє заявив, що "ніхто не розуміє", що відбувається в Україні, або в Росії, "або в Великоросії", як і всі, не любить війну.

28 липня 2015 року СБУ на підставі подання Міністерства культури прийняла рішення про заборону в'їзду Жерару Депардьє на територію України на п'ять років.

Відзначимо, після цих подій, в серпні 2015 року, екс-президент Віктор Ющенко сказав, що Депардьє ще кілька років тому називав Путіна нецензурними словами. Ющенко додав, що вважав таку позицію Депардьє його переконанням, тому не може собі уявити, які мотиви змусили "людину в роках так помилятися".

Стівен Сігал

Getty Images

Американський актор Стівен Сігал є відомим прихильником путінської Росії, де навіть встиг отримати громадянство. "Я відчуваю глибоку повагу і прихильність до Росії. Так само як до своєї власної країни. Я завжди вважав, що США і Росія повинні бути кращими друзями і союзниками", – говорить він.

Крім того, Сігал незаконно відвідував окупований Крим і взявся просувати російські туристичні проекти на анексованому півострові.

Сігал загримів до бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. В травні 2017 року СБУ заборонила Стівену Сігалу в'їзд до України на п'ять років.

Фред Дерст

"Комерсант"

Скандальний американський музикант, лідер Limp Bizkit Фред Дерст ще в 2015 році заявив, що не проти отримати громадянство Росії і оселитися в окупованому Криму. Відомо, що його колишня дружина Ксенія, з якої Дерст розлучився в 2018-му, родом з Криму.

Крім того, співак позитивно висловлювався про Володимира Путіна.

На одному з концертів під час Money Sucks Tour у Воронежі (Росія) Дерст розгорнув на сцені плакат з написом "Крим = Росія. Welcome", який йому передали шанувальники із залу. Крім того, соліст Limp Bizkit висловлював бажання виступити в терористичних "ДНР" і "ЛНР".

У листопаді 2015 року СБУ заборонила Дерсту в'їзд до України терміном на п'ять років.

Емір Кустуриця

"Навколо ТВ"

Сербський кінорежисер, володар двох "пальмових гілок" Каннського кінофестивалю, учасник рок-групи The No Smoking Orchestra Емір Кустуриця негативно висловлювався про український Майдан, називаючи мітингувальників "нацистами" і кажучи, що нічого хорошого люди на Майдані не принесуть, і що лише Росія і Володимир Путін можуть захистити Україну від НАТО і Євросоюзу.

Крім того, Кустуриця відзначився ще низкою скандальних заяв. Він також у 2017 році незаконно відвідав анексований Росією Крим, виступивши зі своєю групою в Ялті. Під час цього візиту назвав Крим російським. Після цього Кустуриця потрапив до бази даних українського сайту "Миротворець" і "чорного списку" СБУ.

Олівер Стоун

Володимир Путін і Олівер Стоун РБК

Американський режисер Олівер Стоун ще в грудні 2014 року зробив заяву на підтримку російської версії щодо подій на Майдані в Києві, зобразивши українську Революцію Гідності як "змову ЦРУ". Колишнього президента України Віктора Януковича він назвав законним президентом, змушеним залишити Україну через "добре озброєних, неонацистських радикалів".

Україна, на думку Олівера Стоуна, була однією з головних цілей ЦРУ з самого початку "холодної війни". В інтерв'ю програмі "Недільний час" Першого каналу Росії він на повному серйозі розповідав про те, що з 1949 року США скидали над Україною з парашутом "українських дисидентів", щоб вони діяли проти Радянського Союзу.

У 2016 році Стоун представив фільм "Україна в огні", в якому повторилося твердження, що Майдан нібито організувало ЦРУ. Для створення кінострічки режисер взяв інтерв'ю у Путіна, Януковича і колишнього міністра МВС України Віталія Захарченко. Ще в одному фільмі Стоуна – "Відкриваючи Україну" – головним коментатором подій є кум Путіна Віктор Медведчук. Фільм називають замовним з боку Медведчука. Стоун є в "чорному списку" Міністерства культури України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський співак Олександр Сєров, який в листопаді 2017 року виступав у Криму, висловився українською мовою з приводу заборони концерту в Києві. Так, артист сказав, що якщо його все ж не пустять до України – він не буде відстоювати свої права в суді.

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