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30 квітня • оновлено в 10:47
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Зірка "Танців з зірками" пікантно станцювала з чоловіком у ліжку

2.4т
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Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов станцювали балетне па, лежачи в ліжку.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Instagram Стоянов.

Олександр Стоянов і Катерина Кухар

Олександр Стоянов і Катерина Кухар

Instagram @stoianov_aleksandr

Так, у ролику Катерина й Олександр зняли лише свої ноги, які синхронно рухаються в такт музиці. Примітно, що таким відео подружжя привітало всіх з Днем танцю, який святкували 29 квітня.

"Всіх причетних і не дуже вітаю з Днем Танцю! Ми всі любимо зловити ритм і розважатися під музику, так нехай приводів танцювати у кожного буде більше. А поки ми можемо собі дозволити трохи відпочити й це прекрасно!", – таким підписом супроводив публікацію Стоянов .

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов провели першу фотосесію дочки для журналу.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Катерина Кухар Олександр Стоянов
Місце
Україна
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