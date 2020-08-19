Зірка серіалу "Дивні дива" влаштувався офіціантом через відсутність зйомок

17-річна зірка серіалу "Дивні дива" Гейтен Матараццо через пандемію коронавірусу різко змінив вид діяльності і влаштувався офіціантом у кафе, де працюють також його родичі.

Про це повідомили його шанувальники в соцмережі Instagram, публікуючи фото з актором, пише видання Hollywood Reporter (знімок дивіться нижче).

"Гроші Матараццо навряд чи потрібні. Окрім зйомок у серіалі, він також відомий завдяки роликам Verizon Fios. Можливо, як і багато хто з нас, він просто хотів вийти з дому", – йдеться в повідомленні видання.

Гейтен Матараццо з шанувальником Instagram Anthony Bartolomeo

Нагадаємо, зйомки четвертого сезону серіалу зупинили через карантинні обмеження. Відзначимо, що кожен сезон представляє собою окрему захоплюючу історію про хлопців, які стикаються з якимись неприємностями і намагаються впоратися з ними своїми власними силами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор Дмитро Шаракоїс, який зіграв Борю Лєвіна в серіалі "Інтерни", зізнався, що економить на їжі та п'є воду з-під крану, щоб прожити в Лондоні.

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