Зірка 'Кухні' Ксенофонтова госпіталізована з підозрою на коронавірус: актриса у важкому стані

Популярну російську актрису, зірку серіалу "Кухня" Олену Ксенофонтову госпіталізували в лікарню у важкому стані.

В артистки двобічна пневмонія й ураження 30% легень. Про це вона розповіла у відеозверненні, яке опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, вона захворіла два тижні тому та спочатку лікувалася вдома. Але коли її самопочуття погіршилося – довелося викликати медиків.

Лікарі підозрюють в актриси коронавірус, однак тест показує негативний результат.

Знаменитість розповіла, що в неї невелика задишка і температура 37,7. До цього її турбували спазми в м'язах, біль у грудях і кістках, і кашель, який іноді викликав блювоту.

Крім того, Ксенофонтова зазначила, що хвороба також погано впливає на психіку.

"Коронавірус вимотує всі сили, з'їдає зсередини", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Олена Ксенофонтова грає в кіно вже майже 20 років. Але слава прийшла лише в останні роки, коли вона зіграла роль суворої красуні тітки Елі в ситкомі "Готель Елеон".