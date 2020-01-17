Алла Мазур бореться з раком: як змінилася телеведуча

Ведуча новин на каналі "1+1" Алла Мазур вперше розповіла про те, як бореться з онкологічним захворюванням.

Так, вона вже перенесла чотири курси хіміотерапії, попереду – ще кілька і потім операція. Про те, як Алла Мазур змінилася за цей час, фото до і після початку хвороби, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

facebook.com/alla.mazur.18

Так, на початку листопада 2019 року ведуча "1+1", 54-річна Алла Мазур зізналася, що в неї діагностували онкологічне захворювання. "У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я починаю боротися", – написала в Facebook Мазур.

Тоді вона зазначила, що спочатку відчувала природне бажання закритися від усього світу, але з часом зрозуміла, що не варто боятися. Ведуча каже, що хотіла б змінити ставлення до онкології в суспільстві: не робити трагедію і пояснити, що проблему можна вирішити.

При цьому, незважаючи на лікування, вона продовжує вести програму "ТСН. Тиждень".

Так Алла Мазур виглядала до початку лікування хіміотерапією:

facebook.com/alla.mazur.18

facebook.com/alla.mazur.18

facebook.com/alla.mazur.18

facebook.com/alla.mazur.18

facebook.com/alla.mazur.18

1 + 1

А недавно ведуча поділилася фотографією, зробленою в лікарні, і вперше розповіла про те, як бореться з онкологією. Вона зазначила, що побічні ефекти хіміотерапії відбилися на її зачісці.

"Четверта хімія мені далася легше, ніж попередні три, хоч сил небагато. Побічні ефекти – традиційні, та це помітно по зміні зачіски. Але прогрес є", – зазначила телеведуча.

Алла Мазур після початку лікування хіміотерапією facebook.com/alla.mazur.18

Вона закликала регулярно перевірятися на рак і не панікувати, якщо діагноз підтвердився. За її словами, в такому випадку краще перевірити його в декількох місцях: "Це не буде легко – але боятися і соромитися тут нічого. Чим раніше почати боротьбу – тим більше шансів на швидке одужання. У цьому випадку – точно варто довіритися офіційній медицині, вважаю я. І вірю, що таки зможу повідомити вам фінальну гарну новину".

Алла Мазур після початку лікування хіміотерапією 1 + 1

Алла Мазур після початку лікування хіміотерапією 1 + 1

Як відомо, Алла Мазур є ведучою першого ефіру ТСН на телеканалі "1+1". Вона також власниця рекордних шести професійних винагород "Телетріумф". За рейтингом журналу "Фокус" є однією з найуспішніших жінок України і найвпливовішою жінкою-телеведучою. Алла Мазур виховує сина Артема.

Як писав OBOZREVATEL, мережу зворушило відео зустрічі школяра, який переміг рак: в одній зі шкіл США учні зустріли оплесками 6-річного хлопчика Джона, який три роки поспіль боровся з раком.

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