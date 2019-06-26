"Виродки є": зірка "Майстра і Маргарити" висловився про конфлікт між Росією і Грузією

Актор театру і кіно, народний артист СРСР Олег Басилашвілі прокоментував протести, які відбуваються у Грузії, де тисячі місцевих жителів виступили проти Росії.

Басилашвілі заявив, що налагодити відносини між країнами допоможе взаємна допомога у важких ситуаціях, пише "360".

Олег Басилашвілі РИА Новости

"Ми — росіяни і грузини — завжди були дружні... Закон грузинської сім'ї — будь-якого гостя зустрічай як найдорожчу людину. А що стосується виродків, так вони є в кожній країні. І у Грузії, і в Росії не меншою мірою", — заявив артист.

Олег Басилашвілі Spb.kp.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, культовий грузинський актор Вахтанг Кікабідзе гнівно висловився про протести у Грузії. Артист заявив, що уряд Грузії заслужив таку реакцію від населення, оскільки "почав грати з Росією в одну гру".

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