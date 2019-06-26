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"Виродки є": зірка "Майстра і Маргарити" висловився про конфлікт між Росією і Грузією

5.2тЧитати матеріал російською

Актор театру і кіно, народний артист СРСР Олег Басилашвілі прокоментував протести, які відбуваються у Грузії, де тисячі місцевих жителів виступили проти Росії.

Басилашвілі заявив, що налагодити відносини між країнами допоможе взаємна допомога у важких ситуаціях, пише "360".

Олег Басилашвілі

Олег Басилашвілі

РИА Новости

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"Ми — росіяни і грузини — завжди були дружні... Закон грузинської сім'ї — будь-якого гостя зустрічай як найдорожчу людину. А що стосується виродків, так вони є в кожній країні. І у Грузії, і в Росії не меншою мірою", — заявив артист.

Олег Басилашвілі

Олег Басилашвілі

Spb.kp.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, культовий грузинський актор Вахтанг Кікабідзе гнівно висловився про протести у Грузії. Артист заявив, що уряд Грузії заслужив таку реакцію від населення, оскільки "почав грати з Росією в одну гру".

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Особа
Олег Басилашвілі
Місце
Росія
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"А что касается уродов, так они есть в каждой стране." А что делать, когда уродом является президент страны и подавляющее большинство правительства? Получается, нормальные люди выбрали уродов? Вот и вывод: надо помочь "нормальным людям" осознать свою ошибку и выбрать адекватное правительство. Поможем через санкции.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Звезда «Мастер и Маргарита»? Охренеть. Папуасы, у вас «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово» запрещены что ли?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как то уродов ...в Грузии ..намного больше..там одни уроды
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2 з 3 відповідей | показати всі
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Понч Какес, вот как раз Каспаровым вы могли бы гордиться... Все остальные - это биомусор.
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леня зе
леня зе
Понч Какес, та погодь а если тебя грязью поливает президент лаврушников.гражданка Франции.получившая гражданство в августе 18 года.
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