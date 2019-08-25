Віра Брежнєва заговорила українською

Співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії, раптово заговорила українською мовою.

Це сталося в коментарях під її відео в Instagram з нагоди святкування Дня Незалежності України. Зірка відповіла численним шанувальникам.

Брежнєва заговорила українською

Зокрема, Віру привітали зі святом під постом. У відповідь, Брежнєва написала: "Вітаю та обіймаю" і додала сердечка у вигляді українського прапора. Це викликало ажіотаж в коментарях.

Шанувальники почали надсилати такі ж сердечка, розповівши, що вона "найкраща".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Брежнєва заявила, що не вважає себе українською співачкою. Це викликало гнів у мережі . Пізніше вона відвідала Київ, де її шокувало кількість надгробних плит.

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