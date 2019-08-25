Віра Брежнєва заговорила українською

Співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії, раптово заговорила українською мовою.
Це сталося в коментарях під її відео в Instagram з нагоди святкування Дня Незалежності України. Зірка відповіла численним шанувальникам.
Брежнєва заговорила українською
Зокрема, Віру привітали зі святом під постом. У відповідь, Брежнєва написала: "Вітаю та обіймаю" і додала сердечка у вигляді українського прапора. Це викликало ажіотаж в коментарях.
Шанувальники почали надсилати такі ж сердечка, розповівши, що вона "найкраща".
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Брежнєва заявила, що не вважає себе українською співачкою. Це викликало гнів у мережі . Пізніше вона відвідала Київ, де її шокувало кількість надгробних плит.
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