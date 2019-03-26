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Весілля в США: зірка "Танці з зірками" таємно вийшла заміж

1.2тЧитати матеріал російською

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та артист балету Олександр Стоянов офіційно стали дружиною й чоловіком.

Про це вони розповіли в інтерв'ю для видання Viva!. Так, пара узаконила свої стосунки в грудні минулого року. Проте зазначається, що свідоцтво про шлюб дійсне лише на території США, де і відбулася ця знаменна для Катерини та Олександра подія.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Фото: instagram/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар та Олександр Стоянов з дітьми

Катерина Кухар та Олександр Стоянов з дітьми

Фото: Viva!

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За словами видання, молодята все ж не виключають, що повторять весільну церемонію й у себе на батьківщині, а, можливо, і в інших країнах світу за місцевими законами та звичаям.

Олександр Стоянов та Катерина Кухар

Олександр Стоянов та Катерина Кухар

Фото: instagram/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, що Кухар і Стоянов виховують двох дітей. Вони узаконили свої стосунки після 10 років спільного життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар порадувала шанувальників пікантним знімком.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Катерина Кухар
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