Весілля в США: зірка "Танці з зірками" таємно вийшла заміж

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та артист балету Олександр Стоянов офіційно стали дружиною й чоловіком.

Про це вони розповіли в інтерв'ю для видання Viva!. Так, пара узаконила свої стосунки в грудні минулого року. Проте зазначається, що свідоцтво про шлюб дійсне лише на території США, де і відбулася ця знаменна для Катерини та Олександра подія.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов Фото: instagram/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар та Олександр Стоянов з дітьми Фото: Viva!

За словами видання, молодята все ж не виключають, що повторять весільну церемонію й у себе на батьківщині, а, можливо, і в інших країнах світу за місцевими законами та звичаям.

Олександр Стоянов та Катерина Кухар Фото: instagram/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, що Кухар і Стоянов виховують двох дітей. Вони узаконили свої стосунки після 10 років спільного життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар порадувала шанувальників пікантним знімком.

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