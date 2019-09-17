"Вас не покличуть до Малахова": відома блогерка розкритикувала росіян через Заворотнюк

Відома блогерка Олена Міро розкритикували і присоромила росіян через масову істерію навколо хвороби російської актриси Анастасії Заворотнюк.

На своїй сторінці в LiveJournal вона зіставили ситуацію артистки з історією своєї сусідки, яка померла три роки тому від гліобластоми мозку.

"Вмирала жінка вдома у своєї мами. Лікарі поставили діагноз, розвели руками і відправили вмирати додому. Вмирала у муках. Швидка допомога біля її під'їзду не чергувала, страждання моєї сусідки ніхто не полегшував, крім її рідних. Влаштовуючи масову істерію навколо хвороби Заворотнюк або Началової, ви не розумієте цього: якщо страшна біда, не дай Бог, прийде до вашої родини, ви не отримаєте навіть 1% від тієї допомоги, яку отримала Юля, і отримує зараз Настя", – заявила Міро.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком instagram / a_zavorotnyuk

Вона згадала слова фігуриста та сусіда Заворотнюк Олексія Ягудіна, який раніше розповідав, що ще навесні разом з Анастасією брав участь у зйомках пілотного випуску однієї з передач. Тоді актриса виглядала абсолютно нормально, була життєрадісною. Але влітку Ягудін почав щодня бачити карету швидкої допомоги, яка практично чергувала біля будинку.

Анастасія Заворотнюк і Олексій Ягудін Перший канал

"Дай Бог, щоб у жодного з вас не виникло потреби у чергуванні швидкої допомоги біля вашого будинку. Однак якщо така потреба виникне, то ви ж розумієте, що карета не простоїть біля вашого будинку довше 10 хвилин, правда? У кращому випадку, вона приїде. До вашої квартири вбіжить заполошно фельдшер, приділить вам хвилин 5 і зникне, залишивши вмирати. Паліативна допомога на вищому рівні, яку, за чутками, надають Анастасії Заворотнюк, вам або вашим близьким не нададуть. Ані на вищому рівні, ані на нижчому", – сказала вона.

Міро додала, що російські лікарі не лікуватимуть людей без особливих статків, а лише "зроблять щось для галочки і спишуть в утиль. Або життя дорогої вам людини".

"Вас із вашим горем не покличуть до Малахова. Вам не збиратимуть гроші на лікування в Америці чи Ізраїлі, тому що ви, на відміну від Заворотнюк або Началової, не зберете рейтинги програми. Хворим, але небідним співачкам і актрисам присвячуються цілі серії програм, де накручують всю країну на збір грошей на їх лікування. Хворій дитині простих батьків така допомога не світить. Програми на ТБ не буде. Лікуйтеся самі. За медичним полісом. Ви – проста людина, а, значить, залишитеся зі своїм горем наодинці в нашій державі. Ось це по-справжньому моторошно. Здоров'я вам і вашим близьким", – підсумувала вона.

Анастасія Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

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