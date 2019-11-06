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6 листопада • оновлено в 13:30
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В Україні заборонили в'їзд російській актрисі: джерело назвало ім'я

12.6т Читати матеріал російською

Стало відомо про заборону на в'їзд в Україну російської актрисі Маргариті Аброськіні, яка їздила на територію Криму після анексії.

Про саму заборону повідомили на сайті Держприкордонслужби України. "В аеропорту "Бориспіль" серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства", - написала прес-служба.

Ім'я актриси в Держприкордонслужбі не розкрили. Однак як повідомило джерело OBOZREVATEL в правоохоронних органах, нею виявилася Маргарита Аброськіна.

В Україні заборонили в'їзд російській актрисі: джерело назвало ім'я

Інстаграм Аброськіної

"Зясувалося, що в 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів", - написали на сайті відомства.

В Україні заборонили в'їзд російській актрисі: джерело назвало ім'я

Інстаграм Аброськіної

В Україні заборонили в'їзд російській актрисі: джерело назвало ім'я

Інстаграм Аброськіної

В Україні заборонили в'їзд російській актрисі: джерело назвало ім'я

Інстаграм Аброськіної

В Україні заборонили в'їзд російській актрисі: джерело назвало ім'я

Інстаграм Аброськіної

Їй заборонили в'їзд на територію України на 3 роки. Актриса полетіла зворотним рейсом до Білорусі.

OBOZREVATEL знайшов в Інстаграм актриси фотографії, зроблені нею під час зйомок в Криму. Судячи з усього, вона їздила на окупований півострів для зйомок проекту "Хороший день". Як написала сама Аброськіна, фото зроблені на тлі гори Ай-Петрі.

Аброськіна в Криму

Аброськіна в Криму

Інстаграм Аброськіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили в'їзд популярної російської провідної Дані Борисової на три роки через відвідування анексованого Криму. За кілька днів до цього Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "пацанки".

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Заборона російських зірок в Україні Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Перов Василий
Перов Василий
В эту помойку ещё кто то едет??? Видно хотела нищим рогулям деньжат подкинуть или газка - но чубатые тупые и далеко не думают...
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Ну что ни день то перемога.
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Я бы не торопился. Фамилия-то известная. Как бы не пришлось за базар отвечать.
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