В Україні заборонили в'їзд російській актрисі: джерело назвало ім'я

Стало відомо про заборону на в'їзд в Україну російської актрисі Маргариті Аброськіні, яка їздила на територію Криму після анексії.

Про саму заборону повідомили на сайті Держприкордонслужби України. "В аеропорту "Бориспіль" серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства", - написала прес-служба.

Ім'я актриси в Держприкордонслужбі не розкрили. Однак як повідомило джерело OBOZREVATEL в правоохоронних органах, нею виявилася Маргарита Аброськіна.

Інстаграм Аброськіної

"Зясувалося, що в 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів", - написали на сайті відомства.

Інстаграм Аброськіної

Інстаграм Аброськіної

Інстаграм Аброськіної

Інстаграм Аброськіної

Їй заборонили в'їзд на територію України на 3 роки. Актриса полетіла зворотним рейсом до Білорусі.

OBOZREVATEL знайшов в Інстаграм актриси фотографії, зроблені нею під час зйомок в Криму. Судячи з усього, вона їздила на окупований півострів для зйомок проекту "Хороший день". Як написала сама Аброськіна, фото зроблені на тлі гори Ай-Петрі.

Аброськіна в Криму Інстаграм Аброськіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили в'їзд популярної російської провідної Дані Борисової на три роки через відвідування анексованого Криму. За кілька днів до цього Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "пацанки".

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