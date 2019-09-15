Уже не може дихати: ЗМІ повідомили про різке погіршення стану Заворотнюк

Російську акторку, зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасію Заворотнюк, яка перебуває в реанімації, імовірно, через рак головного мозку, підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Стан артистки знову погіршився.
"Анастасія вже не може дихати самостійно, лікарям довелося підключити її до апарату штучної вентиляції легенів. Стан підтримують за допомогою медикаментів", – повідомило джерело.
Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ
gazeta.ru
Відзначається, що на тлі хвороби у Заворотнюк розвинувся набряк мозку і численні ускладнення, спецтерапія і хірургічне втручання при цьому їй протипоказані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд акторки і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що акторку могли відключити від інтенсивної терапії.
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