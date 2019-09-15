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15 вересня • оновлено в 11:26
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Уже не може дихати: ЗМІ повідомили про різке погіршення стану Заворотнюк

2.2т Читати матеріал російською

Російську акторку, зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасію Заворотнюк, яка перебуває в реанімації, імовірно, через рак головного мозку, підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Стан артистки знову погіршився.

"Анастасія вже не може дихати самостійно, лікарям довелося підключити її до апарату штучної вентиляції легенів. Стан підтримують за допомогою медикаментів", – повідомило джерело.

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Невиліковно: лікар повідомив тривожні новини про стан Заворотнюк

Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ

Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ

gazeta.ru

Відзначається, що на тлі хвороби у Заворотнюк розвинувся набряк мозку і численні ускладнення, спецтерапія і хірургічне втручання при цьому їй протипоказані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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