Уже не може дихати: ЗМІ повідомили про різке погіршення стану Заворотнюк

Російську акторку, зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасію Заворотнюк, яка перебуває в реанімації, імовірно, через рак головного мозку, підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Стан артистки знову погіршився.

"Анастасія вже не може дихати самостійно, лікарям довелося підключити її до апарату штучної вентиляції легенів. Стан підтримують за допомогою медикаментів", – повідомило джерело.

Заворотнюк підключили до апарату ШВЛ gazeta.ru

Відзначається, що на тлі хвороби у Заворотнюк розвинувся набряк мозку і численні ускладнення, спецтерапія і хірургічне втручання при цьому їй протипоказані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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