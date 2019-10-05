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6 жовтня • оновлено в 18:00
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"У 24 годинах від смерті!" Елтон Джон зробив відверте зізнання про рак

12.7т Читати матеріал російською

Популярний британський співак Елтон Джон перебував "у 24 годинах від смерті" через інфекцію.

За даними The Daily Mail, про це йдеться в мемуарах артиста, які виходять уривками із 4 жовтня у ЗМІ.

Джон розповів, що в 2017 році у нього знайшли рак простати. Він ліг у лікарню, зважившись на операцію. Все пройшло успішно, але через 10 днів Елтон зауважив погіршення.

Елтон Джон

Елтон Джон

instagram / eltonjohn

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"Виявилося, у мене було рідкісне ускладнення після операції. Я молився на самоті серед ночі: "Будь ласка, не дай мені померти, будь ласка, дай мені побачитися з моїми дітьми знову, будь ласка, дай мені трохи більше часу". Мене відвезли до лікарні короля Едуарда VII в Лондоні, де мені зробили сканування", – зізнався артист.

Елтон Джон з братом

Елтон Джон з братом

instagram / eltonjohn

За його словами, через два дні він опинився у реанімації, а коли отямився, лікарі сказали, що він заразився серйозною інфекцією в Південній Америці.

"І що вони лікували її великими внутрішньовенними дозами антибіотиків. Але температура повернулася. Вони взяли зразок. Це було набагато серйозніше, ніж вони могли собі уявити. Було проведено МРТ, і Бог знає, скільки ще процедур. Лікарі сказали Девіду, що до смерті залишилося 24 години", – зазначив він.

Елтон Джон на сцені

Елтон Джон на сцені

instagram / eltonjohn

Через 11 днів Елтона відпустили додому. Він сім тижнів лікувався і вчився заново ходити. "Так що мені неймовірно пощастило – хоча, мушу зізнатися, я не відчував себе щасливим у той час. Я лежав без сну всю ніч, задаючись питанням, чи помру я", – додав артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року стало відомо, що Елтон Джон потрапив в інвалідне крісло через травму ноги.

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Особа
Елтон Джон
Теги
шоу-бизнес рак
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