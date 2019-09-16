"Це якесь прокляття серіалу": як зірки відреагували на хворобу Заворотнюк

Чутки про важку хворобу зірки "Моєї прекрасної няні" Анастасії Заворотнюк сколихнули не лише громадськість, але і її колег-зірок.

Частина з них висловилася в соцмережах, а деякі в коментарі журналістам. OBOZREVATEL зібрав реакції зірок на біду, що звалилася на актрису.

Микола Басков виклав у себе в Instagram відео, на якому співає разом із Заворотнюк в одній із передач. "Знайшов це відео з прекрасною і життєрадісною Заворотнюк", – написав він, зізнавшись, що йому важко прийняти новину про важкий стан своєї колеги.

Її подруга, актриса Нонна Гришаєва розповіла, що Заворотнюк наснилася їй минулої ночі.

Російський актор Станіслав Садальський опублікував свою особисту переписку з хворою актрисою.

Актриса Ольга Прокоф'єва, що грала Жанну Аркадіївну в ситкомі "Моя прекрасна няня", попросила не лізти в сім'ю.

"Можу сказати тільки одне – постарайтеся залишити сім'ю в спокої. Вона не хоче нічого афішувати, не робіть сім'ї боляче. Якби вона хотіла, вона б усе розповіла. У них політика, як у рідних Віри Глаголєвої, – вони хочуть залишити все всередині сім'ї", – сказала вона в коментарі 360tv.ru.

Актор Павло Сердюк, який грав Дениса Шаталіна, відмовився коментувати те, що відбувається.

"Якщо вона захоче говорити на цю тему, то розповість сама. Навіщо обговорювати, хвора людина чи ні? У мене ось дідусь помер від раку. Я ж нікому про це не розповідаю, тому що це виключно проблеми моєї родини", – сказав він "Телепрограмі".

Шоумен і радіоведучий Гоген Солнцев заявив у мережі, що на акторів цього ситкому нібито накладено прокляття. На підтвердження своїх слів він виклав фотографії померлої від раку актриси Любові Поліщук і недавно покійної Олександри Назарової, якої не стало в 80 років.

Втім, за це він нарвався на критику в мережі. Адже Заворотнюк ще жива, та й трагедії з двома іншими актрисами навряд чи тягнуть на те, щоб говорити про прокляття серіалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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