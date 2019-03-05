"Це справді ти?": DZIDZIO здивував мережу фото без бороди

Популярний український поп-співак DZIDZIO (Михайло Хома) показав архівне фото з юності.

Так, знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому артист зображений без бороди, яка вже стала головною фішкою його образу.

"Це я без бороди. Вгадаєте, який рік?", — написав DZIDZIO.

Фото: instagram/dzidzio

Фото: instagram/dzidzio

Зазначимо, що багато шанувальників засипали співака компліментами, а деякі не могли повірити, що на фото він.

"Брат близнюк чи це "до і після"?", "Це що, справді ти? Просто не впізнати", "Дуже гарно тобі без бороди", "А казали, що Дзідзьо народився з бородою і ніколи її не голив. Факт зруйновано", "Такий молодий і симпатичний", — прокоментували люди.

Нагадаємо, що 28 грудня DZIDZIO перед ефіром в офісі однієї з українських радіостанцій побили троє невідомих. Пізніше співак розповів пресі, що організатором нападу є рекетир Михайло Мішков, який стверджує, що колишній учасник гурту Олег Турко перепродав йому свою частку в компанії DZIDZIO.

Фото: instagram/dzidzio

Фото: instagram/dzidzio

Фото: instagram/dzidzio

Фото: instagram/dzidzio

Після нападу лікарі діагностували у DZIDZIO розрив барабанної перетинки лівого вуха. Співак ризикує втратити слух. З огляду на травми він також був змушений скасувати всі концерти, заплановані на найближчий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейські Києва встановили зловмисників, які раніше напали на українського поп-співака DZIDZIO (Михайла Хому).

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