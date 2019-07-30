"Це лякає!" Менеджер Глюкози прокоментував чутки про розлучення співачки

Менеджер російської співачки Наталії Чистякової-Іонової (Глюкози) Олександр Діколь прокоментував чутки про її розлучення.

Як повідомляє "Пятый канал", він порадив не вірити непідтвердженій інформації.

"Ми не опускаємося до рівня підтвердження або заперечення чуток. Мені дивно, що в нашому суспільстві відбувається подібна ситуація. Хтось десь не знаю яким чином оприлюднив цю інформацію, і мені зараз просто обривають телефон. Мене це лякає", — розповів Олександр.

Наталя і Олександр Фото з Instagram

Зазначимо, що сама артистка не підтверджує і не спростовує інформацію, що з'явилася в мережі.

Наталя і Олександр Фото з Instagram

Чоловік Наталії з дітьми Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіка співачки Глюкози Олександра Чистякова помітили в компанії ефектної брюнетки.

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