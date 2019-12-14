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14 грудня • оновлено в 19:29
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"Це дає силу": родичі Заворотнюк зробили обнадійливу заяву

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Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак головного мозку, звернулися до тих, кому не байдужа її доля.

Про це вони написали на офіційній сторінці "Підтримка Заворотнюк" в Instagram, висловивши подяку.

"Хочемо висловити величезну подяку настоятельці московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофанії та всім черницям, а також монахиням Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородській області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі", – написали вони.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

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За словами близьких Заворотнюк, постійні "молитви дають силу", а непідробна участь всіх небайдужих дуже надихає.

Хочемо висловити величезну подяку настоятельки московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофанії і всім черницям, а також монахиням Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородської області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі! Ваші постійні молитви дають силу, ваше непідробне участь дуже надихає. Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Публікація від Підтримка Анастасії Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес рак
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