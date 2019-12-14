"Це дає силу": родичі Заворотнюк зробили обнадійливу заяву

Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак головного мозку, звернулися до тих, кому не байдужа її доля.
Про це вони написали на офіційній сторінці "Підтримка Заворотнюк" в Instagram, висловивши подяку.
"Хочемо висловити величезну подяку настоятельці московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофанії та всім черницям, а також монахиням Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородській області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі", – написали вони.
Анастасія Заворотнюк
За словами близьких Заворотнюк, постійні "молитви дають силу", а непідробна участь всіх небайдужих дуже надихає.
Хочемо висловити величезну подяку настоятельки московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофанії і всім черницям, а також монахиням Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородської області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі! Ваші постійні молитви дають силу, ваше непідробне участь дуже надихає. Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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