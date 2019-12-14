"Це дає силу": родичі Заворотнюк зробили обнадійливу заяву

Родичі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак головного мозку, звернулися до тих, кому не байдужа її доля.

Про це вони написали на офіційній сторінці "Підтримка Заворотнюк" в Instagram, висловивши подяку.

"Хочемо висловити величезну подяку настоятельці московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофанії та всім черницям, а також монахиням Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородській області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі", – написали вони.

Анастасія Заворотнюк

За словами близьких Заворотнюк, постійні "молитви дають силу", а непідробна участь всіх небайдужих дуже надихає.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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