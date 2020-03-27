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27 березня • оновлено в 13:55
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Тілль Ліндеманн госпіталізований з коронавірусом: музикант в реанімації

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Соліст німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн госпіталізований в Берліні з коронавірусом.

57-річний музикант перебуває в реанімації у відділенні інтенсивної терапії, повідомляє Вild.de.

Тілль Ліндеманн госпіталізований з коронавірусом: що відомо

Апостроф

У Ліндеманна зафіксована висока температура, лихоманка і задишка. Детальну інформацію про стан співака поки не повідомляють.

Нагадаємо, Тілль Ліндеманн в березні відвідував Україну і Росію з концертами. До Берліну він повернувся 16 березня.

У Києві Тілль представляв сольний проєкт Lindemann – 6 березня відбувся масштабний концерт артиста. Після цього він вирушив в Чорнобильську зону відчуження, де відзначився зухвалої і небезпечної витівкою.

Концерт в Москві відбувся 15 березня, після чого артист відразу поїхав у Німеччину.

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Автор
Єва Романова
Тема
Коронавірус
Особа
Тілль Ліндеманн
Тег
шоу-бизнес
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