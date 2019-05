Танцююча королева йде: найяскравіші "виступи" Терези Мей

Прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, яка оголосила, що 7 червня піде у відставку, справедливо вважають однією з найяскравіших європейських політиків.

Так, вона не раз дивувала публіку яскравими вбраннями, незграбними реверансами і смішними танцями. ЗМІ навіть охрестили її "танцюючою королевою".

OBOZREVATEL пропонує згадати пам'ятні курйози з Мей.

У серпні 2018 британський прем'єр під час африканського турне станцювала зі школярами з Кейптауна, через що отримала чимало глузувань у мережі і порівнянь із роботом.

Theresa May dances like she 's had her freedom of movement surgically removed pic.twitter.com/PaiSEtcRE9