Танцююча королева йде: найяскравіші "виступи" Терези Мей

Прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, яка оголосила, що 7 червня піде у відставку, справедливо вважають однією з найяскравіших європейських політиків.

Так, вона не раз дивувала публіку яскравими вбраннями, незграбними реверансами і смішними танцями. ЗМІ навіть охрестили її "танцюючою королевою".

OBOZREVATEL пропонує згадати пам'ятні курйози з Мей.

Тереза Мей bbc.com

У серпні 2018 британський прем'єр під час африканського турне станцювала зі школярами з Кейптауна, через що отримала чимало глузувань у мережі і порівнянь із роботом.

Theresa May dances like she 's had her freedom of movement surgically removed pic.twitter.com/PaiSEtcRE9 - James Felton (@JimMFelton) 28 серпня 2018 р

У столиці Кенії Найробі вона знову повторила рухи разом зі скаутами, викликавши ажіотаж у мережі.

У жовтні 2018 року року Мей несподівано пустилася в танок під пісню Dancing Queen шведської групи АВВА.

Тереза Мей Скріншот з відео

Тереза Мей 2000.ua

Запам'яталися і реверанси глави уряду Великобританії.

Так, в червні 2018 року його зробила занадто низький реверанс перед членами королівської сім'ї.

Twitter @iamamoum

Twitter @iamamoum

Twitter @iamamoum

Twitter @iamamoum

У жовтні 2018 Мей знову потрапила в курйозний випадок із реверансом перед королевою Єлизаветою ІІ і повеселила британців своєю мімікою.

Примітно, що Мей завжди з гумором ставилася до нападок і глузувань журналістів. Відео з її сміхом на засіданні парламенту і взагалі стало мемом.

Не соромилася прем'єр і екстравагантних вбрань і прикрас. "Я завжди кажу жінкам: "Не будьте заручниками стереотипів", і, якщо ваша індивідуальність виражається в одязі або взутті, нехай так воно і буде", – заявляла Мей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель осоромилася під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей. Меркель забула зустріти свою колегу, коли вона приїхала.

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