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"Танцює під фонограму!" Лоліта зганьбилася на виступі в Нур-Султані

1.5т Читати матеріал російською

55-річна російська співачка Лоліта Мілявська розізлила мережу відео, на якому вона танцює на сцені в напівпрозорому платті на премії Nursultan Music Awards в столиці Казахстану (щоб подивитися відео, проскрольте новина в самий низ).

Відео з'явилося в Instagram видання Super. На ньому Лоліта бадьоро танцює на сцені, демонструючи свою фігуру.

"Танцює під фонограму!" Лоліта зганьбилася на виступі в Нур-Султані

Деякі підписники похвалили її виступ в коментарях. Сама співачка також залишилася задоволена, написавши про це під відео: "Мені подобається".

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

Комсомольська правда

Втім, також знайшлося багато незадоволених її танцями. Особливо тим, що співачка буцімто виступала під фонограму.

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"Лоліта танцює, фонограма йде, люди в захваті", "Відколи незграбні рухи бегемота під фанеру називаються запальним виступом?!", "Ніякої поваги до народу/країни. Ганьба!", "Жах жахливий", "Я все розумію, хороша чудова людина, але це виглядає моторошно і принизливо для неї", - написали в коментарях.

"Танцює під фонограму!" Лоліта зганьбилася на виступі в Нур-Султані
"Танцює під фонограму!" Лоліта зганьбилася на виступі в Нур-Султані
"Танцює під фонограму!" Лоліта зганьбилася на виступі в Нур-Султані
"Танцює під фонограму!" Лоліта зганьбилася на виступі в Нур-Султані
"Танцює під фонограму!" Лоліта зганьбилася на виступі в Нур-Султані

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами Лоліти, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли всі вже відгуляли".

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Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Казахстан Нур-Султан
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