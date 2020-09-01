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"Танці з зірками 2020": коли дивитися онлайн другий ефір

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Другий ефір 'Танців з зірками' відбудеться 6 вересня

Другий ефір "Танців з зірками" відбудеться 6 вересня. Фото: 1+1

У неділю, 6 серпня, на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться другий ефір популярного проекту "Танці з зірками".

Традиційно в дебютному випуску шоу не покинула жодна з 14 пар. Проте вже в другому ефірі стане відомо, кого глядачі більше не побачать на паркеті як учасника. OBOZREVATEL буде слідкувати за подіями нового сезону "Танців з зірками" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, виступи зіркових пар традиційно будуть оцінювати трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс і Влад Яма. Ведучими нового сезону стали Тіна Кароль і Юрій Горбунов. Незабаром стане відомо, хто буде зустрічати учасників на балконі.

Журі шоу "Танці з зірками"

Журі шоу "Танці з зірками" www.rbc.ua

Читайте на OBOZREVATEL, що відомо про всіх переможців попередніх сезонів проєкту "Танців з зірками".

Нагадамо, телеведуча Ольга Фреймут і актриса Дарина Петрожицька не змогли повноцінно взяти участь в першому ефірі, тому що заразилися коронавірусом. Також на COVID-19 перехворіли їхні партнери Ілля Падзіна і Ігор Гелуненко.

Повний список учасників виглядає так:

  • Олег Винник і Олена Шоптенко

  • Надія Мейхер і Кирило Васюк

  • Санта Дімопулос і Максим Леонов

  • Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

  • Дарина Петрожицька і Ігор Гелуненко

  • Юлія Саніна та Дмитро Жук

  • Слава Камінська та Дмитро Дікусар

  • Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

  • Alyona Аlyona і Юрій Гурич

  • Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

  • Сергій Танчинець і Яна Цибульська

  • Сергій Мельник і Аделіна Делі

  • Арам Арзуманян і Антоніна Руденко

  • Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

Читайте докладніше про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Виступ Винника і Шоптенко в першому ефірі

Виступ Винника і Шоптенко в першому ефірі Скриншот

Анонс нового сезону "Танців з зірками": дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також OBOZREVATEL поспілкувався з одним із учасників "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте інтерв'ю за посиланням.

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