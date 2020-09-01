"Танці з зірками 2020": коли дивитися онлайн другий ефір

Другий ефір "Танців з зірками" відбудеться 6 вересня. Фото: 1+1
У неділю, 6 серпня, на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться другий ефір популярного проекту "Танці з зірками".
Традиційно в дебютному випуску шоу не покинула жодна з 14 пар. Проте вже в другому ефірі стане відомо, кого глядачі більше не побачать на паркеті як учасника. OBOZREVATEL буде слідкувати за подіями нового сезону "Танців з зірками" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
Так, виступи зіркових пар традиційно будуть оцінювати трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс і Влад Яма. Ведучими нового сезону стали Тіна Кароль і Юрій Горбунов. Незабаром стане відомо, хто буде зустрічати учасників на балконі.
Журі шоу "Танці з зірками" www.rbc.ua
Читайте на OBOZREVATEL, що відомо про всіх переможців попередніх сезонів проєкту "Танців з зірками".
Нагадамо, телеведуча Ольга Фреймут і актриса Дарина Петрожицька не змогли повноцінно взяти участь в першому ефірі, тому що заразилися коронавірусом. Також на COVID-19 перехворіли їхні партнери Ілля Падзіна і Ігор Гелуненко.
Повний список учасників виглядає так:
Олег Винник і Олена Шоптенко
Надія Мейхер і Кирило Васюк
Санта Дімопулос і Максим Леонов
Тарас Цимбалюк та Яна Заєць
Дарина Петрожицька і Ігор Гелуненко
Юлія Саніна та Дмитро Жук
Слава Камінська та Дмитро Дікусар
Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова
Alyona Аlyona і Юрій Гурич
Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич
Сергій Танчинець і Яна Цибульська
Сергій Мельник і Аделіна Делі
Арам Арзуманян і Антоніна Руденко
Ольга Фреймут та Ілля Падзіна
Читайте докладніше про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.
Виступ Винника і Шоптенко в першому ефірі Скриншот
Анонс нового сезону "Танців з зірками": дивитися відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також OBOZREVATEL поспілкувався з одним із учасників "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте інтерв'ю за посиланням.
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