'Танці з зірками 2020' 12 випуск: де дивитися онлайн

У неділю, 15 листопада, на каналі "1+1" о 21:00 покажуть 12 випуск шоу "Танці з зірками". Зіркові учасники танцюватимуть з суддями проекту, а також виконають "танець за життя".

За перемогу продовжують боротися чотири пари. OBOZREVATEL буде стежити за подіями прямого ефіру.

Драматичний випуск сезону, під час якого стануть відомі імена півфіналістів, готує для глядачів чимало сюрпризів. Пари виконають три танці на паркеті: один – зі своїм партнером, другий – з суддею проекту і фінальний – "танець за життя", який методом жеребкування випаде парі.

Крім того, стало відомо, з ким із суддів вийдуть на паркет зірки.

"Чорна пантера" проекту Санта Дімопулос цієї неділі буде танцювати з ексучасником проекту "Танці з зірками" Павлом Вишняковим, який стане четвертим запрошеним суддею проекту в цьому випуску. Пара виконає чуттєву румбу під Elton John – Believe.

Надія Мейхер, в свою чергу, вийде на паркет з легендарним Григорієм Чапкісом, який виконає із зіркою запальну самбу під хіт Despacito – Luis Fonsi.

Рок-діва Юлія Саніна танцюватиме з найсуворішим суддею проекту Владом Ямою віденський вальс під Mans world – James Brown.

Сергій Мельник цієї неділі вийде на паркет з Катериною Кухар в дуже несподіваному образі – з примою він буде танцювати балет під Каміль Сен-Санс "Акваріум".

Зустрічати учасників на балконі буде співачка Оля Полякова.

Спеціальними гостями вечора стануть група KAZKA і Alekseev, які презентують прем'єру пісні "Поруч", яка стала саундтреком анімаційного серіалу "KAZKA – Таємниця Чарголосу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому 11 випуску шоу "Танці з зірками" артисти вийшли на паркет з рідними людьми – батьками, родичами та іншими членами сім'ї. За результатами голосування шоу покинув рок-виконавець Сергій Танчинець.