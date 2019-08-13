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"Сусіди дивляться!" Абсолютно голий Джеджула на вулиці ошелешив мережу

1.3т Читати матеріал російською

Український шоумен Андрій Джеджула ошелешив шанувальників відвертою фотографією.

Він позував абсолютно голим у капцях на вулиці, прикриваючи інтимне місце жовтим відром. Відповідне фото Джеджула опублікував в Instagram.

Андрій Джеджула

Андрій Джеджула

instagram / djedjula

"We all live in a yellow submarine" (рядок із пісні гурту The Beatles. - Ред). Колір настрою – жовтий", – підписав шоумен.

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Користувачів здивував відвертий знімок Джеджули, хоча сприйняли це з гумором. "Відро занадто велике взяв", "Сусіди дивляться", "Велик того ж коліру", "Капці, як у мене", – відреагували шанувальники.

Андрій Джеджула голий

Андрій Джеджула голий

instagram / djedjula

"Сусіди дивляться!" Абсолютно голий Джеджула на вулиці ошелешив мережу
"Сусіди дивляться!" Абсолютно голий Джеджула на вулиці ошелешив мережу

Як раніше писав OBOZREVATEL, весною 2019 року український ведучий Володимир Такудіс розповів, що на нього напали і зголили кілька клаптиків волосся за невдалий жарт. Одним із нападників нібито був відомий шоумен Андрій Джеджула. У відповідь шоумен викликав його на поєдинок.

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Особа
Андрій Джеджула
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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