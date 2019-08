"Сусіди дивляться!" Абсолютно голий Джеджула на вулиці ошелешив мережу

Український шоумен Андрій Джеджула ошелешив шанувальників відвертою фотографією.

Він позував абсолютно голим у капцях на вулиці, прикриваючи інтимне місце жовтим відром. Відповідне фото Джеджула опублікував в Instagram.

Андрій Джеджула instagram / djedjula

"We all live in a yellow submarine" (рядок із пісні гурту The Beatles. - Ред). Колір настрою – жовтий", – підписав шоумен.

Користувачів здивував відвертий знімок Джеджули, хоча сприйняли це з гумором. "Відро занадто велике взяв", "Сусіди дивляться", "Велик того ж коліру", "Капці, як у мене", – відреагували шанувальники.

Андрій Джеджула голий instagram / djedjula

Як раніше писав OBOZREVATEL, весною 2019 року український ведучий Володимир Такудіс розповів, що на нього напали і зголили кілька клаптиків волосся за невдалий жарт. Одним із нападників нібито був відомий шоумен Андрій Джеджула. У відповідь шоумен викликав його на поєдинок.

