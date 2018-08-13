Робить так уже багато років: розкрито секрет стрункої фігури Ротару

Відома співачка Софія Ротару, якій нещодавно виповнився 71 рік, продовжує стежити за своєю фігурою і підтримувати гарну фізичну форму. Вона не вечеряє після п'ятої вечора і обмежує себе в продуктах.

Про секрети дієти зірки виданню "Собеседник" розповів її концертний директор Сергій Лавров. За його словами, строгих обмежень у харчуванні Софія Михайлівна дотримується вже багато років, а допомагає їй у цьому її подруга Наталя.

"Саме Наталя стежить за раціоном співачки. Вона йде на кухню навіть у дорогих готелях і на пальцях пояснює, як приготувати, наприклад, кашу на воді. Одного разу в п'ятизірковому готелі ми навіть уху варили. У Софії Михайлівни дуже правильне харчування, яке дозволяє їй залишатися в такій приголомшливій ​​формі. Після п'ятої вечора вона не вечеряє. У спортзал, до речі, теж не ходить", - розповів Лавров.

Софія Ротару в свій 71 День народження

Сама співачка стверджує, що фітнес-тренування їй замінюють виступи на сцені. Також вона зовсім не гуляє вулицями, а серед людей її можна побачити тільки під час її концертів, найчастіше - корпоративних.

Як писав OBOZREVATEL, Ротару вразила своїх фоловерів фотографіями зі святкування Дня народження. Користувачі відзначили, що зірка виглядає на 30 років молодшою.